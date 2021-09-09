«Кримська платформа» відбулася, що далі? Чубаров пояснив, як має діяти Україна

Потрібно говорити відкрито, що будь-які запрошення Путіна до тих чи інших форм діалогу – це сприяння новій агресії Росії, вважає Рефат Чубаров

«Путін може ставити умови, а ми соромимося…»

Кремль головною умовою зустрічі Зеленського з Путіним назвав відмову від Криму. Після цього усі інші світові лідери повинні відмовитися від контактів з керівництвом Росії до відновлення територіальної цілісності України, вважає голова Меджлісу Рефат Чубаров.

«Проте самі ми не зможемо цю умову йому поставити. Ми маємо виступити однією командою», – сказав Чубаров в інтерв’ю «Главкому».

На думку голови Меджлісу, після саміту «Кримської платформи» наступними можуть бути лише практичні кроки для деокупації півострова.

«Росія має опинитися в таких ситуаціях за всіма напрямками її взаємодії з міжнародним суспільством, де її час від часу ставитимуть на місце так, як це зробили британські моряки, проходячи у Чорному морі. Тоді есмінець пройшов своїм маршрутом, вибудованим згідно з міжнародно визнаними кордонами», – наголосив співрозмовник «Главкому».

Замість того, щоб запрошувати Путіна на додаткові консультації та давати зелене світло «Північному потоку – 2», уряди країн, які взяли участь у саміті, повинні іти на жорсткі кроки, переконаний голова Меджлісу.

«Потрібно говорити відкрито, що будь-які запрошення Путіна до тих чи інших форм діалогу – це сприяння новій агресії Росії, як проти Криму, так і загалом проти України й інших держав», – підкреслив він.

Симетричні чи асиметричні кроки, вважає голова Меджлісу, це те, що змусить Росію відступити.

«Те, що озвучив Пєсков, я б сприймав як ультиматум, який перекреслює всі інші наміри, Мінські угоди чи зустрічі учасників Тристоронньої контактної групи. Перекреслюються також обіцянки, які нам намагаються дати лідери західних країн», – пояснив співрозмовник «Главкому».

У такій ситуації, вважає Чубаров, усі західні лідери терміново повинні прийняти «формулу Путіна», відмовившись співпрацювати з Кремлем,

«Жодних контактів з очільниками Російської Федерації, включно з Путіним, поки не буде відновлена територіальна цілісність України. Бо чомусь Путін може ставити умови, а ми соромимося…» – наголосив голова Меджлісу.

До слова, успішність «Кримської платформи», на думку Рефата Чубарова, підштовхнула окупаційну владу Криму до більш жорстких репресій проти кримських татар.

Нагадаємо, 8 вересня посли країн Євросоюзу продовжили персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ за агресію проти України. Водночас уряд України готує санкції проти Росії через будівництво в окупованому Криму Керченського мосту і руйнування парків. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародної спільноти про невизнання виборів до Держдуми Росії, голосування на яких організували на окупованих територіях України.