«Кримська платформа» відбулася, що далі? Чубаров пояснив, як має діяти Україна
«Путін може ставити умови, а ми соромимося…»
Кремль головною умовою зустрічі Зеленського з Путіним назвав відмову від Криму. Після цього усі інші світові лідери повинні відмовитися від контактів з керівництвом Росії до відновлення територіальної цілісності України, вважає голова Меджлісу Рефат Чубаров.
«Проте самі ми не зможемо цю умову йому поставити. Ми маємо виступити однією командою», – сказав Чубаров в інтерв’ю «Главкому».
На думку голови Меджлісу, після саміту «Кримської платформи» наступними можуть бути лише практичні кроки для деокупації півострова.
«Росія має опинитися в таких ситуаціях за всіма напрямками її взаємодії з міжнародним суспільством, де її час від часу ставитимуть на місце так, як це зробили британські моряки, проходячи у Чорному морі. Тоді есмінець пройшов своїм маршрутом, вибудованим згідно з міжнародно визнаними кордонами», – наголосив співрозмовник «Главкому».
Замість того, щоб запрошувати Путіна на додаткові консультації та давати зелене світло «Північному потоку – 2», уряди країн, які взяли участь у саміті, повинні іти на жорсткі кроки, переконаний голова Меджлісу.
«Потрібно говорити відкрито, що будь-які запрошення Путіна до тих чи інших форм діалогу – це сприяння новій агресії Росії, як проти Криму, так і загалом проти України й інших держав», – підкреслив він.
Симетричні чи асиметричні кроки, вважає голова Меджлісу, це те, що змусить Росію відступити.
«Те, що озвучив Пєсков, я б сприймав як ультиматум, який перекреслює всі інші наміри, Мінські угоди чи зустрічі учасників Тристоронньої контактної групи. Перекреслюються також обіцянки, які нам намагаються дати лідери західних країн», – пояснив співрозмовник «Главкому».
У такій ситуації, вважає Чубаров, усі західні лідери терміново повинні прийняти «формулу Путіна», відмовившись співпрацювати з Кремлем,
«Жодних контактів з очільниками Російської Федерації, включно з Путіним, поки не буде відновлена територіальна цілісність України. Бо чомусь Путін може ставити умови, а ми соромимося…» – наголосив голова Меджлісу.
До слова, успішність «Кримської платформи», на думку Рефата Чубарова, підштовхнула окупаційну владу Криму до більш жорстких репресій проти кримських татар.
Нагадаємо, 8 вересня посли країн Євросоюзу продовжили персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ за агресію проти України. Водночас уряд України готує санкції проти Росії через будівництво в окупованому Криму Керченського мосту і руйнування парків. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародної спільноти про невизнання виборів до Держдуми Росії, голосування на яких організували на окупованих територіях України.