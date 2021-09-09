Чубаров звернувся до Зеленського через арешти кримських татар

Глава Меджлісу закликає до міжнародних консультацій

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до президента України Володимира Зеленського та керівництва країн-учасниць «Кримської платформи» з проханням терміново провести міждержавні консультації у зв'язку з переслідуваннями кримських татар в анексованому Криму. Відповідне звернення політик оприлюднив у Facebook.

«Меджліс кримськотатарського народу закликає вас до термінового проведення міждержавних консультацій у рамках «Кримської платформи» щодо ситуації в тимчасово окупованому РФ Криму у зв'язку з незаконним затриманням першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла й інших представників корінного кримськотатарського народу», – йдеться в документі.

Чубаров зазначив, що всі п'ятеро затриманих кримських татар, включаючи Джеляла, піддалися тортурам та іншим формам жорстокого і такого, що принижує гідність, поводження, та назвав мету таких дій Москви.

«Новий виток репресій у Криму переслідує не тільки мету розправи із кримськими татарами, які брали участь в інавгураційному саміті «Кримської платформи», але і є перевіркою на міцність і рішучість держав-учасників саміту у відстоюванні ними цілей та принципів підписаної Кримської декларації», – підкреслив глава Меджлісу.

До слова, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила, що серед затриманих 3-4 вересня у Криму є чоловік її троюрідної сестри – Асан Ахтемов.

Нагадаємо, 6 вересня «суд» в окупованому Криму заарештував заступника голови Меджлісу Джелялова на два місяці. Офіс генпрокурора Українеи заявив, що кримські окупанти катували затриманого заступника глави Меджлісу.

США закликають Росію звільнити першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля та інших людей, затриманих 3 і 4 вересня в окупованому Криму.

Як повідомлялося, затримання у Криму відбулися 3 і 4 вересня. П’ятьох затриманих – Нарімана Джеляля, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова – російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевального, хоча достеменно не відомо, чи взагалі було те пошкодження газопроводу, про яке стверджується – «факт пошкодження газопроводу з інших джерел підтвердити не вдалося».

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