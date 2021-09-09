Серед затриманих окупантами кримських татар є родич заступниці глави МЗС

Наразі він перебуває за гратами

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила, що серед затриманих 3-4 вересня у Криму є чоловік її троюрідної сестри – Асан Ахтемов. Про це Джапарова написала у Facebook.

Заступниця міністра розповіла, що серед затриманих нещодавно на півострові кримських татар за сфабрикованою справою щодо «диверсії на ділянці газопроводу» є Асан Ахтемов. Наразі він перебуває за гратами.

Разом із ним також затримали його брата Азіза. Силовики звинувачують їх у виконанні диверсії. Обом кримчанам загрожує від 10 до 15 років. Джапарова каже, що брати піддавались фізичним та психологічним катуванням та тиску. З них вимагали зізнатись у злочині.

Так званий суд окупантів обрав запобіжний захід братам Ахметовим у вигляді утримання під вартою до 4 листопада. Так само як і заступнику голови Меджлісу кримського татарського народу Наріману Джелялу.

За словами батька затриманих братів та невістки, Асан дуже погано виглядав. Вони змогли його побачити, коли чоловіка заводили до зали суду. Родичів туди не пустили. Державний «адвокат» стверджує, що Асан почуває себе добре, але скаржиться на нудоту та біль у животі.

Джапарова нагадала, що затримали Асана Ахтемова вночі 3 вересня. Тоді до їх помешкання увірвались люди в масках і без пізнавальних знаків. Вони забрали Асана та відібрали телефони. Потім, зі слів його дружини, прийшла людина в цивільному, яка не представилась, показали якийсь документ та почався обшук. На місці вже були присутні двоє «понятих».

Зв’язку із Асаном немає досі, до нього не пускають на зустріч та не дозволяють говорити по телефону. Не пустили до затриманого і незалежного адвоката, з яким родина уклала договір.

Призначений окупантами «адвокат» повідомив, що його клієнт відмовляється від незалежного адвоката, не хоче з ним зустрічатись та розмовляти. Ахтемова планують відправити на експертизу до психіатричного диспансеру на 21 день.

Джапарова припускає, що у поле зору ФСБ брати Ахтемови могли потрапити оскільки спілкувались із Джелялом та ходили на різні кримськотатарські заходи в Криму, відвідували «суди» над іншими затриманими.

Нагадаємо, 6 вересня «суд» в окупованому Криму заарештував заступника голови Меджлісу Джелялова на два місяці.

До слова, Офіс генпрокурора Українеи заявив, що кримські окупанти катували затриманого заступника глави Меджлісу

Як відомо, США закликають Росію звільнити першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля та інших людей, затриманих 3 і 4 вересня в окупованому Криму.

Нагадаємо, затримання у Криму відбулися 3 і 4 вересня. П’ятьох затриманих – Нарімана Джеляля, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова – російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевального, хоча достеменно не відомо, чи взагалі було те пошкодження газопроводу, про яке стверджується – «факт пошкодження газопроводу з інших джерел підтвердити не вдалося».

Проти Джеляля та двоюрідних братів Ахтемових порушили кримінальні справи за статтею про «диверсію» російського Кримінального кодексу, який Москва протиправно насаджує на окупованій частині території України, до них не допускають незалежних адвокатів.

Також 4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

Раніше повідомлялося, що в окупованому Сімферополі співробітники ФСБ викрали кримського татарина Ельдара Одаманова. Це сталося після обшуків в його будинку.

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова розповіла, що до Нарімана Джеляла й Азіза та Асана Ахметових не впустили адвокатів, коли ті нарешті змогли знайти арештованих. А також затриманих катували: до них застосовуються незаконні методи слідства, психологічний і фізичний тиск.

Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.