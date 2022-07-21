Обрання керівника САП: голова конкурсної комісії спровокувала новий скандал

Катерина Коваль призначила «винного у зриві засідань комісії». Їй жорстко відповіли

Голова конкурсної комісії з обрання очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Катерина Коваль, яка раніше неодноразово відмовлялася скликати засідання для оголошення переможця конкурсу на посаду керівника САП, звинуватила в «зриві засідань комісії» та «підриві довіри до її рішень» члена комісії, експерта Коаліції РПР Романа Куйбіду, який разом з іншими колегами раніше й закликав Коваль нарешті призначити засідання для оголошення результатів.

Нагадаємо, що ще в грудні 2021 року конкурсна комісія підрахувала кількість набраних кандидатами на посаду керівника САП балів, але так і не спромоглася офіційно оголосити переможця. Це сталося лише 19 липня 2022 року.

На думку експертів Коаліції РПР, надумані причини неоголошення переможця не зникли, але з’явився публічний заклик президента України. З огляду на це, експерти назвали звинувачення Катерини Коваль «не просто необґрунтованими, а абсурдними та цинічними»: «Ми вважаємо ці обурливі закиди в бік члена комісії, експерта громадянського суспільства з бездоганною репутацією, одного з творців судової реформи в Україні, неетичними та такими, що підривають засади діалогу влади та громадськості, який вкрай необхідно берегти в складний для країни час».

Також Коаліція РПР закликала Катерину Коваль публічно спростувати свої звинувачення та вибачитися перед Романом Куйбідою.

Призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є не лише однією з головних вимог міжнародних партнерів України (вже понад два роки САП працює без очільника), а й також одним з критеріїв, які необхідно виконати нашій країні, щоб не втратити статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

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