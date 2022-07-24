Три «закладки». Депутат пояснив, як влада «підвісила» переможця конкурсу на главу САП

«У САП потрапила не людина Татарова, але він отримав двох своїх людей у інших ключових відомствах»

Звільненням голів СБУ та Офісу генпрокурора і призначенням голови САП Банкова продемонструвала Заходу, що не концентрує всю владу у своїх руках. Але комісія з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, котра рекомендувала на цю посаду детектива НАБУ Олександра Клименка, залишила кілька «закладок», які можуть завадити його призначенню. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив нардеп, перший заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин.

«САП та НАБУ – це своєрідна вітрина, і хай на САП потрапила не людина Татарова, він отримав двох своїх людей у інших ключових відомствах. Але, насправді, навіть тут питання вирішено не до кінця. Комісія зробила кілька закладок, які дають можливість у будь-який момент поставити під сумнів обрання чи призначення Клименка», – сказав Юрчишин.

За словами нардепа, перша закладка – комісія досі не оголосила Клименка переможцем, а рекомендувала призначити, коли він пройде спецперевірку. Хоча законом така вимога не передбачена і під час воєнного стану провести її просто нема можливості. Керівника САП остаточно має призначити генпрокурор, а він може цього довгий час не робити, оскільки у спецперевірки немає термінів проходження.

Друга закладка – це, власне, те, хто має призначити Клименка. У законі чітко прописано, що призначає генпрокурор. У принципі, закон можна читати так, що в. о. генпрокурора має ті самі повноваження. Але чітко це не сказано. І коли САП, скажімо, почне процедуру стягнення активів якогось олігарха, його адвокати можуть на це послатися.

І третя закладка – є рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування порядку роботи конкурсної комісії.

«Апеляційний суд взяв його до розгляду. Але досі не ухвалив рішення. Тобто в апеляції висить ще одна зачіпка, яку можна витягти у будь-який момент вже після призначення нового керівника САП, якщо сам конкурс з його обрання буде визнаний незаконним. Наші джерела казали, що на суддів Апеляційного суду чинився шалений тиск, аби вони винесли відповідне рішення. Вони його всіляко намагалися не приймати, але і хоробрості винести протилежне рішення у них нема. Тому судді просто самоусунулись», – пояснив Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку.

Також 17 липня президент відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора та призначив її заступника Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генерального прокурора.

Нагадаємо, фракція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту Баканова та Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.