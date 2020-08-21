Холодницький залишає посаду керівника Антикорупційної прокуратури документ



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Назар Холодницький опублікував наказ про звільнення

У САП Холодницький пропрацював майже 5 років, термін його повноважень закінчувався 30 листопада

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький за власним бажанням звільнився з посади. Про це він написав у Facebook. Також він опублікував наказ про звільнення за підписом генпрокурорки Ірини Венедіктової, датований 21 серпня.

Холодницький зазначив, що за час його роботи в Україні змінилися чотири генеральні прокурори і кожен із них «хотів створити режим підзвітності САП». Він запевнив, що САП жодного разу не виконувала вказівок згори.

Назар Холодницький займав посаду керівника САП з листопада 2015 року. Термін його повноважень закінчується 30 листопада.

Раніше стало відомо, що керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького можуть відсторонити від посади. Йому закидають дисциплінарний проступок.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла також, що службове розслідування щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького виявило низку порушень у його роботі.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у численних порушеннях. Генпрокурорка пообіцяла відреагувати на таку роботу САП.

В Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.