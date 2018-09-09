Опоблок, який називав державне фінансування аморальним, отримав його і витратив до копійки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Усього за 2017 рік партією витрачено 52,3 млн грн

Центр «Ейдос» оприлюднив аудит фінансового звіту партії Опозиційний блок. Нагадаємо, ця партія подала до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) другий річний фінансовий звіт, який містить інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік.

Введення державного фінансування політичних партій Опозиційний блок супроводжував низкою гучних заяв про аморальність такої практики та наміри відмовитись від бюджетних грошей. Проте 2017 рік дивним чином змінив риторику партії і вона не тільки «погодилась» отримувати такі кошти, а й сумлінно їх витратила.

Всього за звітний період партією витрачено 52,3 млн грн.

ТОП-5 видатків складають:

– утримання регіональних осередків – 20,2 млн грн;

– пропаганда – 14,1 млн грн;

– матеріальні витрати та оплата послуг – 7,9 млн грн;

– оренда офісних приміщень – 5,1 млн грн;

– утримання секретаріату – 2,9 млн грн.

Порівняно із попереднім роком до значної частини витрат додалось утримання секретаріату і регіональних осередків.

Детальніше читайте у матеріалі: Жодної копійки від народу. Що показав аудит фінансового звіту Опозиційного блоку