Жодної копійки від народу. Що показав аудит фінансів Опозиційного блоку

Вони кричали про аморальність фінансування партій з держбюджету, але всі гроші таки взяли і витратили їх до копійки

Введення державного фінансування політичних партій Опозиційний блок супроводжував низкою гучних заяв про аморальність такої практики та наміри відмовитись від бюджетних грошей. Проте 2017 рік дивним чином змінив риторику партії і вона не тільки «погодилась» отримувати такі кошти, а й сумлінно їх витратила.

За даними річного звіту партія із бюджету було отримала 48,5 млн грн. Кошти надійшли чотирма однаковими частинами 30 травня, 6 та 21 липня і 25 жовтня 2017 року. Такі дати надходження коштів звертають на себе увагу, адже відповідно до ч. 6 ст. 17-5 Закону «Про політичні партії в Україні» гроші, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій, перераховуються на зазначені рахунки політичних партій у розмірі 25% загального розміру щорічного державного фінансування на початку кожного кварталу. Враховуючи таке положення дивним виглядає не лише отримання першого траншу аж у травні 2017 року, а і двох наступних у липні 2017-го. Для з’ясування ситуації був направлений запит до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Агентство відповіло, що заява про відмову від державного фінансування від «Опоблоку» не надходила, проте у березні 2017 року ними було отримано лист із проханням від партії не перераховувати кошти із бюджету на її рахунок, а у квітні – чергову заяву, але вже про готовність прийняти кошти за 2017 рік. Чим були зумовлені такі зміни настрою НАЗК не пояснює. І саме надходженням цих листів агентством було назвало підставою того, що партія отримувала кошти всупереч вимогам закону не тільки на початку кожного кварталу, а й двічі за один місяць.

Куди ж були витрачені такі «небажані» бюджетні кошти, чим збагатилась партія за 2017 рік?

Завдяки Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції», вже два роки поспіль ми маємо змогу аналізувати фінансову та господарську діяльність політичних партій. Здійснюваний Центром «Ейдос» у 2017 році аналіз фінансових звітів партій за 2016 рік став підґрунтям для формування і передачі пропозицій щодо усунення виявлених порушень та приведення їхньої діяльності у відповідність до вимог закону. Наразі під прицілом 2017 рік. Аналітики продовжують вивчати фінансові звіти і діяльність партій, а також інформувати суспільство про поступ у реформі партійних фінансів.

Почнемо з того, що за результатами аналізу звітності за 2016 рік для сприяння прозорості і демократизму партійного життя Центром «Ейдос» були розроблені такі рекомендації для партії:

почати публікувати у себе на сайті фінансові звіти партії;

сприяти залученню до фінансування партії фізичних осіб через членські внески, а не обмежуватись, як джерело фінансування, виключно юридичними особами;

призначити відповідальну особу в центральному секретаріаті партії та відповідальних осіб в обласних осередках, яка контактуватиме з громадськістю щодо змісту фінансових звітів партії;

розглянути можливість використання коштів державного бюджету не тільки для оплати оренди та реклами на телеканалі «Інтер», а й на видатки необхідні для підтримання повноцінного функціонування партії, її просвітньої роботи, залучення на постійній основі працівників апарату;

відкрити для всіх територіальних осередків, що мають статус юридичних осіб, рахунки у банках;

створити підсайти для всіх регіональних осередків з обов’язковою публікацією там їхніх звітів;

зробити помітку на сайті про те, що він є офіційним сайтом політичної партії;

вчасно надавати відповіді на письмові звернення (скарги, пропозиції, запити тощо) громадян та інститутів громадянського суспільства.

Саме від дотримання цих рекомендацій партією відштовхнемось під час оцінки її розвитку за 2017 рік.

Загальна інформація – «ДНК» партії

Мережа партії, як і у 2016 році, продовжує нараховувати 77 територіальних осередків зі статусом юридичної особи і так само лише 49 із них мають відкриті рахунки в банках. Це – ігнорування не тільки рекомендацій, а й порушення ст. 14 Закону «Про політичні партії в Україні», яке не відображене у висновках про результати аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, підготовлених НАЗК за результатами аналізу щоквартальних звітів за 2017 рік.

Помітною позитивною тенденцією стала поява у партії працівників Секретаріату. За даними річного звіту, 44 особи працюють на благо партії. У 2016 році офіційно не працювало жодної. Водночас у регіональних осередках також є свій штат, наприклад, у Донецькій регіональній організації партії працює 20 осіб, Дніпропетровській – 40.

Більшість фінансових операцій партія традиційно проводить через:

АТ «Місто банк» (Івана Фурсіна)

Відділення ПУМБ «РЦ в м. Київ» (Ріната Ахметова)

Майно партії або золотий фонд

Як і у 2016 році, у власності Опоблоку не з’явилось рухоме чи нерухоме майно. Проте партія володіє нематеріальними активами загальною балансовою вартістю 695 тис. грн. Це програмна продукція Microsoft, програмне забезпечення «1С: Бухгалтерія» та веб-сайт партії, який придбаний за скромні 264 грн у вересні 2017 року.

В оренді продовжує перебувати приміщення, власницею якого є Марина Португалова (проживає у Німеччині), і яке розміщується за адресою: Київ, вул. Волоська, 6/14 (літера Е).

Проте у 2017 році загальна площа такого орендованого приміщення суттєво зменшилась: від 10 288.8 кв. м до 948,07 кв. м. Чим зумовлена відмова партії від оренди 9 340.73 кв. м у центрі Києва? Високою орендною платою, непідйомною комуналкою чи іншими підставами – поки можемо лише здогадуватися і чекати відповідей на направлене офіційне звернення.

На праві користування перебуває і ПЗ «Облік членів партії» балансовою вартістю 140,6 тис. грн, що належить Охріменку Олександру Федоровичу.

Доходи або звідки «прийшли» кошти?

2017 рік поповнив партійний гаманець «Опоблоку» на 48,5 млн грн бюджетних коштів, ще 3,9 млн грн надійшло через внески від юридичних осіб, 145,5 тис. грн – внесок нематеріальними активами і 9,8 тис. спонсорських внесків.

Головними спонсорами партії продовжують лишатися юридичні особи, від фізичних осіб партія не отримала жодного внеску.

Так, основними благодійниками партії стали:

ТОВ «Агротрейдмаркет» – 2,55 млн грн, якому не вистачило 10 тис. грн до того, щоб дійти до межі гранично допустимого внеску на підтримку політичної партії (відповідно до вимог ст. 15 Закону «Про політичні партії в Україні» станом на 2017 рік вона становила 2,56 млн грн). Засновником і керівником даного товариства є Степанов Сергій Вікторович, він же засновник чи керівник близько 20 інших юридичних осіб, які мають досить скромні розміри статутних капіталів від 1 до 2 тис. грн, основні види діяльності на зразок «неспеціалізована оптова торгівля», «надання в оренду чи експлуатацію власного чи орендованого майна», «діяльність у сфері архітектури» тощо, а окремі із них ланцюжок кримінальних справ (наприклад, ТОВ «Мілліор Інвест», яка також одноособово заснована і управляється Степановим, фігурує у ряді кримінальних проваджень пов’язаних із ухиленням від сплати податків, фіктивним підприємництвом, легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом), що наштовхує на роздуми не тільки про репутаційні особливості такого благодійника, а про фіктивність діяльності таких підприємств, адже чи може собі дозволити юридична особа, що має статутний капітал 1 тис. грн віддавати більше 2 млн на фінансування політичної партії?...

ТОВ «Полі-Буд-Сервіс» – 1 млн грн. Товариство пов’язує із ТОВ «Агротрейдмаркет» не лише спільність політичних уподобань, а й підходи щодо ведення бізнесу. Його засновниця і керівниця Поліщук Любов Миколаївна також має низку юридичних осіб по всій Україні, які, на жаль, не можуть похвалитися значними статутними капіталами, обмежуючись символічними 1-2 тис. грн. Дані щодо її фірм фігурують не в одному кримінальному провадженні, пов’язаному із фіктивним підприємництвом.

ТОВ «Саламурі» – 300 тис. грн. Засновник і керівник Братаніч Юрій Миколайович, розмір статутного капіталу 100 грн, основний вид діяльності «оптова торгівля іншими товарами господарського призначення».

145,5 тис. грн вартість внеску нематеріальними активами. Це те саме ПЗ «Облік членів партії», що перебуває у партії в користуванні.

Курчинська Ольга Миколаївна та Вишневська Валентина Юліївна у вигляді спонсорської допомоги (на загальну суму 9,8 тис. грн) передали партії майно у безоплатне користування. Яке саме, у звіті не уточнюється. За дивним збігом обставин у депутата Опозиційного блоку Ларіна Сергія Миколайовича за строковим трудовим договором на постійній основі помічниками працюють тезки цих спонсорів.

Видатки або куди «пішли» гроші?

Всього за звітний період партією витрачено 52,3 млн грн.

ТОП-5 видатків складають:

утримання регіональних осередків – 20,2 млн грн;

пропаганда – 14,1 млн грн;

матеріальні витрати та оплата послуг – 7,9 млн грн;

оренда офісних приміщень – 5,1 млн грн;

утримання секретаріату – 2,9 млн грн.

Порівняно із попереднім роком до значної частини витрат додалось утримання секретаріату і регіональних осередків.

Партія також витратила 3,8 млн грн власних коштів. Із них 1,3 млн грн було виплачено Яковенко Світлані Анатоліївні, незмінному орендодавцю партії, проте як і у попередньому році не ясно за оренду якого саме приміщення виплачуються кошти, оскільки відповідно до річного звіту власником приміщення на Волоській (єдиного приміщення, яким відповідно до звіту володіє партія) являється Португалова Марина. 405 тис. грн було витрачено на оплату послуг аудиторів. Не забуває партія і про власні осередки. На них із партійного гаманця витрачено 266 тис. грн, проте кошти отримали не всі 77, а лише 5 осередків.

Майже аналогічними були і ключові статті витрат бюджетних коштів. Водночас партія показала чудеса точності бухгалтерії – і витратила усі до копійки кошти, виділені з бюджету.

9,5 млн грн сплачені фізичним особам. Так, відома вже Яковенко Світлана Анатоліївна за здачу в оренду приміщень отримала 3,6 млн грн.

За виготовлення і поставку продукції ФОП «Демиденко Микола Анатолійович» отримав 1,9 млн грн.

У 2,9 млн грн обійшлось платникам податків утримання секретаріату партії із 44 осіб, що в середньому складає 5,4 тис. грн у місяць на одного працівника. Для порівняння, у «Батьківщини» ця сума дорівнювала 3,9 тис. грн. Нагадуємо, що середня зарплата в Україні, за даними Держкомстату у кінці 2017 року становила – 8,8 тис. грн.

19,9 млн грн бюджетних коштів пішло на утримання осередків. Кошти отримали майже всі регіональні організації партії. Вони натомість витратили їх на виплату зарплати, сплату оренди за офіси, рекламу та оплату інших послуг і товарів (канцелярія, плата за користування засобами зв’язку тощо).

На партійну пропаганду, рекламу, брошури, оренду сіті-лайтів, бігбордів, друк листівок і наліпок тощо в цілому партією було витрачено 14,1 млн грн. Із них 12 млн – на оплату реклами на телебаченні. Левову частину цих грошей, понад 9 млн сплачено ТОВ «Інтер Реклама Центр».

850 грн у листопаді 2017 року було витрачено на проведення державної реєстрації газети, якої саме – у звіті не зазначається. Жодної згадки про наявність у партії власного видання не містить і розділ «Загальна інформація про політичну партію».

3,3 тис. грн сплачено за оренду складу у ТОВ «ДСВ Логістика», про який партія у розділі нерухоме майно, що перебуває на праві користування, також забула згадати.

На партійну пропаганду, рекламу, брошури, оренду сіті-лайтів, бігбордів, друк листівок і наліпок тощо в цілому партією було витрачено 14,1 млн грн

Доступність партії або все для народу

«Опоблок» продовжує активно вести свій сайт http://opposition.org.ua/. Регіональні осередки досі не мають окремих сайтів, проте деяка інформація щодо них і їхніх новин публікується на загальному сайті у рубриці новини регіонів.

Отже, попри супротив на початку впровадження державного фінансування політичних партій, Опозиційний блок не тільки змінив свою думку, прийнявши кошти, а й повністю освоїв виділений бюджет.

Заміра Саідова, Центр «Ейдос»

Публікація видана за підтримки Європейського союзу і Центру демократії та верховенства права (проект «Посилення коаліції РПР») в рамках виконання проекту «Підвищення обізнаності громадян щодо фінансування політичних партій як запорука зменшення політичної корупції в Україні», який впроваджується Центром «Ейдос». Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Центру «Ейдос» і в жодному разі не відображає погляди Європейського союзу чи Центру демократії та верховенства права. Матеріал підготовлено через аналітичну систему YouControl.

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