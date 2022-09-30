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Орієнтуємося не на гучність. Зеленський назвав головну ціль санкцій РНБО

Альона Боженко
glavcom.ua
Орієнтуємося не на гучність. Зеленський назвав головну ціль санкцій РНБО
Зеленський прокоментував нові санкції РНБО
фото: Офіс президента

Обмеження запроваджуються проти кількох тисяч суб’єктів РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові санкції РНБО проти кількох тисяч суб'єктів Росії орієнтовані на те, щоб «демонтувати російський вплив і при цьому вплинути на стан справ у самій Російській Федерації». Про це він повідомив під час відеозвернення.

«Там дійсно великий перелік, доволі гучні прізвища. Але все ж ми орієнтуємося не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив і при цьому вплинути на стан справ у самій Російській Федерації», – повідомив гарант.

За його словами, обмеження запроваджуються проти кількох тисяч суб’єктів. Таким чином відбувається синхронізація санкцій України та її партнерів.

«Запроваджуються нові санкції – проти ключових персоналій, проти значущих російських підприємств», – сказав президент.

Також він повідомив, що санкції буде застосовано й до тих громадян інших держав, які взяли участь у російському фарсі на окупованій території.

«Псевдореферендуми – це елементи агресії проти суверенної держави, і кожен, хто причетний до організації чи проведення цього фарсу, буде притягнутий до відповідальності», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 30 вересня Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб РФ – у ньому «тисячі прізвищ і тисячі компаній». За даними ЗМІ, у санкційному списку опинилися Віктор Медведчук, президент-утікач Віктор Янукович та низка впливових російських олігархів.

Раніше повідомлялося, що міністерство фінансів США в п’ятницю оголосило про розширення санкційного списку щодо Росії у зв’язку з анексією чотирьох областей України. Британія своєю чергою запровадила санкції проти голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної.

Також у зв’язку з оголошенням російським диктатором Володимиром Путін анексії українських територій Канада запровадила нові санкції проти РФ. 

Теги: Володимир Зеленський РНБО війна Україна росія санкції путін

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