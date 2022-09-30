Орієнтуємося не на гучність. Зеленський назвав головну ціль санкцій РНБО
Обмеження запроваджуються проти кількох тисяч суб’єктів РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові санкції РНБО проти кількох тисяч суб'єктів Росії орієнтовані на те, щоб «демонтувати російський вплив і при цьому вплинути на стан справ у самій Російській Федерації». Про це він повідомив під час відеозвернення.
«Там дійсно великий перелік, доволі гучні прізвища. Але все ж ми орієнтуємося не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив і при цьому вплинути на стан справ у самій Російській Федерації», – повідомив гарант.
За його словами, обмеження запроваджуються проти кількох тисяч суб’єктів. Таким чином відбувається синхронізація санкцій України та її партнерів.
«Запроваджуються нові санкції – проти ключових персоналій, проти значущих російських підприємств», – сказав президент.
Також він повідомив, що санкції буде застосовано й до тих громадян інших держав, які взяли участь у російському фарсі на окупованій території.
«Псевдореферендуми – це елементи агресії проти суверенної держави, і кожен, хто причетний до організації чи проведення цього фарсу, буде притягнутий до відповідальності», – додав Зеленський.
Нагадаємо, 30 вересня Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб РФ – у ньому «тисячі прізвищ і тисячі компаній». За даними ЗМІ, у санкційному списку опинилися Віктор Медведчук, президент-утікач Віктор Янукович та низка впливових російських олігархів.
Раніше повідомлялося, що міністерство фінансів США в п’ятницю оголосило про розширення санкційного списку щодо Росії у зв’язку з анексією чотирьох областей України. Британія своєю чергою запровадила санкції проти голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної.
Також у зв’язку з оголошенням російським диктатором Володимиром Путін анексії українських територій Канада запровадила нові санкції проти РФ.
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