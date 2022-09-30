Медведчук, Янукович і олігархи: ЗМІ повідомили, хто потрапив під нові санкції РНБО

ЗМІ оприлюднили прізвища фігурантів нового списку санкцій РНБО

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб РФ – у ньому «тисячі прізвищ і тисячі компаній». За даними ЗМІ, у санкційному списку опинилися Віктор Медведчук, президент-утікач Віктор Янукович та низка впливових російських олігархів.

Про запровадження санкцій заявив сьогодні президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками засідання РНБО.

«Сьогодні ж Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України і спільноти демократичних народів», – сказав Зеленський.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що у списку, зокрема, «великий пакет російських олігархів».

«Сьогодні закінчилась письмова процедура відносно санкцій, у них великий пакет російських олігархів, промислових компаній, чиновників, депутатів Держдуми РФ – там тисячі прізвищ, тисячі компаній. Ми над пакетом доволі довго працювали», – сказав Данілов, але не назвав прізвищ.

За даними джерел українських ЗМІ, РНБО ухвалила рішення про санкції, які стосуються 1300 осіб, і які синхронізуються з раніше запровадженими санкціями ЄС і США.

«Синхронізація з західними санкціями вся, учасники референдумів, Медведчук і оточення, Янукович, Курченко, Дерипаска, Лєбєдєв, Фрідман. І всі олігархи, які йшли в пакеті синхронізації», – сказав співрозмовник видання «Економічна правда».

Раніше повідомлялося, що міністерство фінансів США в п’ятницю оголосило про розширення санкційного списку щодо Росії у зв’язку з анексією чотирьох областей України. Британія своєю чергою запровадила санкції проти голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної.

Також у зв’язку з оголошенням російським диктатором Володимиром Путін анексії українських територій Канада запровадила нові санкції проти РФ.

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Зазначимо, що президент США Джо Байден, коментуючи незаконну анексію Росією українських територій, заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила РФ.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.