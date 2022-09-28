Чи потрібні санкції проти Росії? Китай зробив нову заяву

Лю Цзеї: «Конфронтація, політична ізоляція, санкції можуть привести нас всіх у глухий кут»

Постійний представник Китайської Народної Республіки при ООН Лю Цзеї закликав до переговорів з РФ, а також заявив, що санкції проти Росії, яка розв’язала війну в Україні, не сприятимуть мирному врегулюванню питання. Представник Китаю вважає, що слід використати усі дипломатичні засоби для припинення будь-яких бойових дій на території України. Про це Лю Цзеї заявив у Нью-Йорку під час засідання Ради безпеки ООН.

«Багато лідерів виражали свої перестороги щодо продовження та розширення кризи в Україні та її наслідків, а також потреби у діалогу для того, щоби припинити ворожі бойові дії. Мир - це завдання нас усіх. Відповідна конфронтація, політична ізоляція, санкції можуть привести нас всіх у глухий кут. Тож, відповідно, ми повинні підштовхнути сторони, щоб вони відкрили двері до мирного врегулювання конфлікту та відповідно враховували позиції у перемовинах, а також розглянули усі доступні варіанти», – сказав Лю Цзеї.

Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Китаю Ваном І наголосив на тому, що США засуджують війну Росії проти України і нагадав про наслідки, які можуть настати, якщо КНР підтримуватиме вторгнення Москви до суверенної держави.

Тим часом, Китай відгородився від Росії колючим дротом.