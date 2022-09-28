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Чи потрібні санкції проти Росії? Китай зробив нову заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи потрібні санкції проти Росії? Китай зробив нову заяву
Представник Китаю вважає, що слід використати усі дипломатичні засоби для припинення будь-яких бойових дій
фото з відкритих джерел

Лю Цзеї: «Конфронтація, політична ізоляція, санкції можуть привести нас всіх у глухий кут»

Постійний представник Китайської Народної Республіки при ООН Лю Цзеї закликав до переговорів з РФ, а також заявив, що санкції проти Росії, яка розв’язала війну в Україні, не сприятимуть мирному врегулюванню питання. Представник Китаю вважає, що слід використати усі дипломатичні засоби для припинення будь-яких бойових дій на території України.  Про це Лю Цзеї заявив у Нью-Йорку під час засідання Ради безпеки ООН.

«Багато лідерів виражали свої перестороги щодо продовження та розширення кризи в Україні та її наслідків, а також потреби у діалогу для того, щоби припинити ворожі бойові дії. Мир - це завдання нас усіх. Відповідна конфронтація, політична ізоляція, санкції можуть привести нас всіх у глухий кут. Тож, відповідно, ми повинні підштовхнути сторони, щоб вони відкрили двері до мирного врегулювання конфлікту та відповідно враховували позиції у перемовинах, а також розглянули усі доступні варіанти», – сказав Лю Цзеї.

Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Китаю Ваном І наголосив на тому, що США засуджують війну Росії проти України і нагадав про наслідки, які можуть настати, якщо КНР підтримуватиме вторгнення Москви до суверенної держави.

Тим часом, Китай відгородився від Росії колючим дротом.

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Теги: росія санкції ООН війна Китай

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