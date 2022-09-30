США та Британія оголосили про нові санкції проти Росії

Після оголошення анексії українських територій західні держави розширюють санкції проти РФ

Міністерство фінансів США в п’ятницю оголосило про розширення санкційного списку щодо Росії у зв’язку з анексією чотирьох областей України. Британія своєю чергою запровадила санкції проти голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної.

Як зазначається у пресрелізі американського Мінфіну, у санкційному списку з’явилися 14 юридичних осіб із російського військово-промислового комплексу, троє ключових керівників російської фінансової інфраструктури, найближчі родичі деяких російських високопосадовців, а також 278 членів російського парламенту за сприяння проведенню Росією фейкових референдумів та спробі анексії суверенної української території.

Серед них – родичі міністра оборони РФ Сергія Шойгу, дружина і син заступника секретаря Ради безпеки РФ Дмитра Медвєдєва, мера Москви Сергія Собяніна, глава Центробанку Ельвіра Набіулліна та її заступники, депутатка РФ Валентина Терешкова та інші.

Крім того, Мінфін США додав 57 юросіб із Китаю, Вірменії та Білорусі до переліку організацій, які порушують експортний контроль США.

Окремо Державний департамент США запроваджує санкції проти членів сім'ї мера Москви Собяніна, який також є членом Ради безпеки Росії, та візові обмеження щодо громадянина Росії Очур-Суге Монгуша за катування українського військовополоненого.

Державний департамент також запроваджує візові обмеження щодо 910 осіб, зокрема військовослужбовців Російської Федерації, білоруських військових посадовців та російських маріонеток, які діють на окупованих Росією територіях України.

Велика Британія ж, як повідомляється на сайті уряду країни, до санкційного списку 30 вересня було додано одну особу. Це Ельвіра Набіулліна. Згідно із обмеженнями, її активи у Британії, якщо воно є, будуть заморожені, а в’їзд до країни – заборонений.

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив, що Україна подасть заявку на пришвидшений вступ до НАТО.