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Канада запровадила нові санкції проти Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Канада запровадила нові санкції проти Росії
Під санкції Канади потрапили 43 російських олігархи, фінансова еліта та члени їхніх родин
фото ілюстративне

Розширено санкції щодо заборони певних торговельних операцій (зокрема експорт та інвестиції) на окупованих територіях

У зв’язку з оголошенням російським диктатором Володимиро Путін анексії український територій, Канада слідом за Великою Британією та США запровадила нові санкції проти РФ. Про це йдеться на сайті канадського уряду.

Під санкції Канади потрапили 43 російських олігархи, фінансова еліта та члени їхніх родин, а також так званий «керівний орган Херсона» і 35 ставлених Росією «високопосадовців» у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

«Ці особи та організації є співучасниками відчайдушної спроби президента путіна підірвати принципи державного суверенітету та поділяють відповідальність за безглузде кровопролиття, яке триває по всій Україні», – йдеться у заяві.

Крім того, розширено санкції щодо заборони певних торговельних операцій (зокрема експорт та інвестиції): окрім Донеччини та Луганщини, ці обмеження тепер також стосуватимуться окупованих районів Херсонської та Запорізької областей.

Зазначається, що плани Путіна анексувати українську територію не мають легітимності, і цей фіктивний процес не змінить позицію Канади: «Кордони не зміняться. Територія України залишиться Україною». 

Раніше повідомлялося, що міністерство фінансів США в п’ятницю оголосило про розширення санкційного списку щодо Росії у зв’язку з анексією чотирьох областей України. Британія своєю чергою запровадила санкції проти голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної.

Як відомо, сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України

Зазначимо, що президент США Джо Байден, коментуючи незаконну анексію Росією українських територій, заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила РФ.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

Лідерка ультраправої партії «Брати Італії» Джорджія Мелоні, яка, як очікується, стане наступною прем’єркою Італії, теж засудила анексію Росією українських територій. Вона також заявила, що президент держави-агресорки Володимир Путін становить загрозу для Європи.

Теги: експорт інвестиції олігархи путін санкції Канада війна росія Україна

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