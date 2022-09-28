Прочухан від Зеленського. Як Україна готує санкції проти російських олігархів

За даними НАЗК, станом на початок вересня Україна значно відставала від союзників у накладенні санкцій на російський істеблішмент

За даними видання «Наші гроші», 9 вересня президент України Володимир Зеленський влаштував своїм підлеглим нагоняй на нараді щодо санкцій. Президент був роздратований після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена, який відбувся напередодні, 8 вересня. Глава держави в дуже чітких формулюваннях пояснив своїм підлеглим з Офісу президента, Кабміну та інших органів, що він дуже розчарований ситуацією, коли Захід накладає санкції на російських олігархів, а Україна відстає.

Відтак від президента пролунав меседж про наявність політичної волі на покарання «хороших руських». Нацагентство з питань запобігання корупції за допомоги міжнародних партнерів ще на початку літа визначило кілька тисяч росіян, на яких можна накласти санкції та створило публічну базу із обмеженнями кожної з країн. Там можна побачити, наприклад, як весь цивілізований світ наклав санкції на Алішера Усманова, одного з найбільших і найдовіреніших гаманців Володимира Путіна, а Україна – ні.

Але заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов тоді публічно заявляв, що мовляв, скласти списки можуть всі, але треба, щоб справа про конфіскацію потім не розвалилась у суді, тому все повинно бути підтверджене матеріалами правоохоронних органів.

Очевидно, що потрібна реальна робота з пошуку і доведення наявності російських активів в Україні. Для цього треба, щоб правоохоронні органи реально для цього працювали. Однак зараз ефективною є тільки Служба зовнішньої розвідки, свідчить джерело «Наших грошей». А від БЕБ, ДБР, СБУ та Нацполу – даних фактично нема.

У свою чергу РНБО з лютого по серпень 2022 року проголосувала за низку санкційних списків, але президент їх не затвердив. Вони затрималися в заступника голови Офісу президента, юриста Андрія Смирнова, який не передав їх на підпис Зеленському.

У розпорядженні «Економічної правди» є документи, які свідчать, що таких заблокованих рішень було мінімум десять. Співрозмовник, дотичний до санкційної політики, стверджує, що загальне їх число сягає 20. Ще 70 проєктів РНБО відправила на розгляд в Офіс президента, але не отримала назад на голосування.

3 фото На весь екран





Натомість Офіс президента на початку вересня видав список зі 600 російських депутатів і посадовців, серед яких дуже мало тих, хто володіє чимось в Україні. А правоохоронні органи, які курує замголови Офісу президента Олег Татаров, переважно декларують порушені кримінальні провадження проти росіян у справах із сплати податків та лякають АРМою.

Як недавно повідомлялося, Національний банк України не робить подання про накладення санкцій щодо російських банків. Хоча, відповідно до законодавства, НБУ має право порушувати питання щодо запровадження обмежень.