  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    П’ятий президент України закликав вийти о 13:00 на Майдан

    • Розсилка
    П&rsquo;ятий президент України&nbsp;Петро Порошенко&nbsp; - П’ятий президент України закликав вийти о 13:00 на Майдан
    П’ятий президент України Петро Порошенко 

    Росія, Франція, Німеччина мають почути «червоні лінії», за які ми не вийдемо – Порошенко

    П’ятий президент України Петро Порошенко вранці у неділю, 8 грудня 2019 року, звернувся до громадян.

    Заяву оприлюднено на сторінці політика у Telegram.

    «Закликаю українських патріотів прийти сьогодні о 13:00 на Майдан Незалежності у Києві та на площі ваших рідних міст. Маємо спільно захистити Україну!

    Росія, Франція, Німеччина мають почути «червоні лінії», за які ми не вийдемо. Ми чітко знаємо, що потрібно Україні!».

    im-poroshenko

    Читайте також:
    Нормандська четвірка Росія Німеччина Франція політика президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ