П’ятий президент України закликав вийти о 13:00 на Майдан



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П’ятий президент України Петро Порошенко

Росія, Франція, Німеччина мають почути «червоні лінії», за які ми не вийдемо – Порошенко

П’ятий президент України Петро Порошенко вранці у неділю, 8 грудня 2019 року, звернувся до громадян.

Заяву оприлюднено на сторінці політика у Telegram.

«Закликаю українських патріотів прийти сьогодні о 13:00 на Майдан Незалежності у Києві та на площі ваших рідних міст. Маємо спільно захистити Україну!

Росія, Франція, Німеччина мають почути «червоні лінії», за які ми не вийдемо. Ми чітко знаємо, що потрібно Україні!».

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