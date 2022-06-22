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    Політика

    «Панцир-С1» на Зміїному до та після роботи ЗСУ (фото)

    На острові Зміїний був рашистський зенітно-ракетний комплекс - «Панцир-С1» на Зміїному до та після роботи ЗСУ (фото)
    На острові Зміїний був рашистський зенітно-ракетний комплекс
    фото: Ukraine NOW

    Супутникові знімки показали роботу ЗСУ по Зміїному

    Супутникові знімки Maxar показади сліди ударів Збройних сил України по комплексу «Панцир-С1» на острові Зміїний, а також радіолокаційній станції та автомобільній техніці окупантів.

    Фото опублікувало Головне верифіковане інформаційне джерело про події в Україні «Ukraine NOW» у Telegram.

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    «Панцир-С1» на Зміїному до та після роботи ЗСУ (фото)
    «Панцир-С1» на Зміїному до та після роботи ЗСУ (фото)

    Нагадаємо, ЗСУ 21 червня вдарили декількома ракетами по острову Зміїному. Українські захисники влучили у зенітно-ракетний комплекс «Панцир С1», радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

    Загалом упродовж доби ракетно-артилерійські та інші підрозділи виконали 150 вогневих завдань. Українська авіація завдала по російських окупантах п’ять ударів.

    Нагадаємо, спеціалісти з групи Osint-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому зафіксовано наслідки удару українських Збройних сил по російських окупантах.

    Як повідомлялося, Збройні сили України вдарили по рашистах на тимчасово окупованому острові Зміїний у Чорному морі.

    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна Україна окупація #stoprussia
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    «Панцир-С1» на Зміїному до та після роботи ЗСУ (фото)