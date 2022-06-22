«Панцир-С1» на Зміїному до та після роботи ЗСУ (фото)

На острові Зміїний був рашистський зенітно-ракетний комплекс

Супутникові знімки показали роботу ЗСУ по Зміїному

Супутникові знімки Maxar показади сліди ударів Збройних сил України по комплексу «Панцир-С1» на острові Зміїний, а також радіолокаційній станції та автомобільній техніці окупантів.

Фото опублікувало Головне верифіковане інформаційне джерело про події в Україні «Ukraine NOW» у Telegram.

Нагадаємо, ЗСУ 21 червня вдарили декількома ракетами по острову Зміїному. Українські захисники влучили у зенітно-ракетний комплекс «Панцир С1», радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

Загалом упродовж доби ракетно-артилерійські та інші підрозділи виконали 150 вогневих завдань. Українська авіація завдала по російських окупантах п’ять ударів.

Нагадаємо, спеціалісти з групи Osint-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому зафіксовано наслідки удару українських Збройних сил по російських окупантах.

Як повідомлялося, Збройні сили України вдарили по рашистах на тимчасово окупованому острові Зміїний у Чорному морі.