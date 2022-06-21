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    Події в Україні

    Українські війська вдарили по Зміїному: окупанти зазнали значних втрат

    ЗСУ продовжують нищити ворога і відтискати його на схід - Українські війська вдарили по Зміїному: окупанти зазнали значних втрат
    ЗСУ продовжують нищити ворога і відтискати його на схід
    фото з відкритих джерел

    Удар був нанесений із застосуванням різних сил та способів ураження

    Збройні сили України вдарили по рашистах на тимчасово окупованому острові Зміїний у Чорному морі. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

    «По острову Зміїний було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження у ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати», – йдеться у повідомленні.

    У командуванні не озвучують деталей, адже наразі військова операція триває, тому до її завершення необхідна інформаційна тиша.

    Крім цього, ЗСУ продовжують нищити ворога і відтискати його на схід. Гелікоптерною парою ранком нанесено удар по скупченню живої сили та військової техніки противника. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 100 вогневих завдань.

    «Їх результати уточнюються, але станом на ранок вже відомо, що світ став чистіше на 26 рашистів. Вже не завдаватимуть шкоди українському народу танк, багатоцільовий броньований тагяч, три броньовані і чотири вантажні автівки», – зазначили в командуванні.

    Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на Зміїному ЗСУ вразили «багато жирних цілей».

    Нагадаємо, триває 118-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти не припиняють штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Ворог також веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

    Станом на 21 червня втрати ворога склали 34 100 осіб особового складу та 1496 танків. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські війська вдарили по Зміїному: окупанти зазнали значних втрат