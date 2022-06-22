Втрати ворога на Зміїному: ЗСУ розповіли, які цілі вражено

Упродовж доби наші підрозділи виконали 150 вогневих завдань

ЗСУ 21 червня вдарили декількома ракетами по острову Зміїному. Українські захисники влучили у зенітно-ракетний комплекс «Панцир С1», радіолокаційну станцію та автомобільну техніку. Новину повідомила пресслужба оперативного командування «Південь».

Остаточні результати удару по ворогу на Зміїному ще встановлюють.

«У продовження операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїному зафіксовано влучання у зенітно-ракетний комплекс «Панцир С1», радіолокаційну станцію та автомобільну техніку», – мовиться у повідомленні.

Загалом упродовж доби ракетно-артилерійські та інші підрозділи виконали 150 вогневих завдань. Українська авіація завдала по російських окупантах п’ять ударів.

Вдалося знищити:

49 російських окупантів;

2 самохідні гаубиці;

1 тягач;

1 станцію радіоелектронної боротьби;

1 склад боєприпасів;

5 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

Нагадаємо, спеціалісти з групи Osint-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому зафіксовано наслідки удару українських Збройних сил по російських окупантах.

Як повідомлялося, Збройні сили України вдарили по рашистах на тимчасово окупованому острові Зміїний у Чорному морі.

За даними Оперативного командування «Південь», по острову Зміїний «було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження».

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на Зміїному ЗСУ вразили «багато жирних цілей».