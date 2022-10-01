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Папа Римський Франциск провів приватну аудієнцію із радницею Зеленського

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Папа Римський Франциск провів приватну аудієнцію із радницею Зеленського
Франциск говорив, що досягти миру можна лише шляхом прощення та діалогу
фото: Reuters /Guglielmo Mangiapane

Раніше радник офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що українська влада веде переговори про візит папи Римського Франциска до Києва

Папа Римський Франциск провів приватну аудієнцію із радницею українського президента Оленою Вербицькою, уповноваженою з питань забезпечення прав захисників України. Про це повідомила пресслужба Святого престолу.

Зазначається, що Вербицька перебуває у списку прийнятих понтифіком у ході щоденних аудієнцій.

Подробиці зустрічі не повідомляються.

Раніше радник офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що українська влада веде переговори про візит папи Римського Франциска до Києва.

До цього Франциск говорив, що досягти миру можна лише шляхом прощення та діалогу. Він зазначив, що сьогодні світ стоїть перед безліччю воєн.

Нагадаємо, раніше папа Римський Франциск в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera натякнув, що країнам Заходу не варто постачати зброю Україні й дорікнув тим, що на нашій землі її випробовують. Також Папа Римський шокував новою заявою про причину війни в Україні.

Раніше Папа Римський Франциск відреагував на заяві президента Російської Федерації Володимира Путіна про можливе застосування ядерної зброї. Понтифік заявив, що навіть думати про це «божевілля». Також Папа Римський Франциск назвав «морально прийнятними» постачання зброї Україні для захисту від російської агресії.

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