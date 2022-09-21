Папа Римський відреагував на ядерні погрози Путіна

Понтифік вважає, що навіть думати про таке - божевілля

Папа Римський Франциск відреагував на заяві президента Російської Федерації Володимира Путіна про можливе застосування ядерної зброї. Понтифік заявив, що навіть думати про це «божевілля». Про це повідомило агентство Reuters.

Папа Римський обговорював свою поїздку до Казахстану під час аудієнції на площі Святого Петра. Він похвалив центральноазійську країну за відмову від ядерної зброї після оголошення незалежності в 1991 році.

«Це було мужньо. У той час як в цій трагічній війні деякі думають про ядерну зброю, що просто безумство, ця країна спочатку сказала «ні« ядерній зброї», – заявив Франциск.

При цьому понтифік не назвав ні Росію, ні Путіна.

Крім того, Папа Франциск розповів про розмову з кардиналом Конрадом Краєвським, керівником благодійної організації, яка доставляє допомогу в Україну. Під час візиту в Україну кардинал відвідав масові поховання в Ізюмі.

«Він (Краєвський - ред.) розповів мені про біль цих людей, дикі дії, жахи, закатовані тіла, які вони знаходять. Давайте об'єднаємося з цими людьми, такими благородними і змученими», – заявив понтифік.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Також відомо, що у Росії вже почалися акції протесту проти мобілізації. У містах Сибіру та Далекого Сходу 21 вересня відбуваються стихійні акції проти мобілізації, оголошеної сьогодні президентом РФ Володимиром Путіним. Люди виходять на центральні площі міст без гасел та плакатів, побоюючись затримань, пишуть російські ЗМІ.