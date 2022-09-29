Папа Римський знову здивував своїм поясненням причин війни в Україні

Понтифік не вважає Росію винною, бо... НАТО стояло біля її воріт

Папа Римський Франциск відзначився черговою неоднозначною заявою про розв'язану Росією війну в Україні. Він назвав повномасштабне вторгнення Росії «третьою світовою» і знову заявив, що дії РФ спровокувало НАТО. Про це понтифік заявив у розмові з єзуїтами у столиці Казахстану, пише La Civiltà Cattolica.

«Триває війна, і я думаю, що є помилкою думати, що це ковбойський фільм, у якому є добрі і злі… Помилкою є також думати, що це війна між Росією та Україною, та й усе. Ні. Ця війна є світовою війною», – сказав понтифік.

Він назвав Україну жертвою і заявив, що хотів би поміркувати, чому вторгнення РФ все ж таки відбулося. Папа вчергове спробував виправдати дії Кремля. «Війна певною мірою схожа на шлюб. Щоб це зрозуміти, потрібно дослідити динаміку, яка розвинула конфлікт. Існують міжнародні чинники, які сприяли провокування війни. Я вже згадував, що у грудні минулого року глава держави (Путін - ред.) прийшов до мене, щоб сказати, що він дуже стурбований тим, що НАТО гавкає біля воріт Росії. Він висловив побоювання, що це спровокує війну, яка вибухнула за два місяці.Тож не можна спрощено міркувати про причини конфлікту», – сказав понтифік.

Папа зазначив, що імперіалізм, який існує в Росії, застосовує силу, коли відчуває загрозу або перебуває в занепаді. «Він (імперіалізм - ред.) реагує, вважаючи, що вирішенням буде розпочати війну, щоб покращити своє становище, а також щоби продавати та випробовувати зброю», – заявив Папа Франциск.

Нагадаємо, раніше папа Римський Франциск в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera натякнув, що країнам Заходу не варто постачати зброю Україні й дорікнув тим, що на нашій землі її випробовують. Також Папа Римський шокував новою заявою про причину війни в Україні.

Раніше Папа Римський Франциск відреагував на заяві президента Російської Федерації Володимира Путіна про можливе застосування ядерної зброї. Понтифік заявив, що навіть думати про це «божевілля». Також Папа Римський Франциск назвав «морально прийнятними» постачання зброї Україні для захисту від російської агресії.

Нагадаємо, триває 218-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.