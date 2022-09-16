Морально прийнятно. Папа Римський прокоментував постачання зброї Україні

Аморальним постачання зброї можна вважати, якщо намір полягає в тому, щоб спровокувати нову війну

Папа Римський Франциск назвав «морально прийнятними» постачання зброї Україні для захисту від російської агресії. Відповідну заяву він зробив під час виступу перед журналістами на борту літака, повертаючись з Казахстану, передає Reuters.

«Це політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним… Самооборона – це не тільки закон, але й прояв любові до Батьківщини. Хто не захищає себе, хто щось не захищає, той не любить. Хто щось захищає, любить», – сказав він.

Він додав, що аморальним постачання зброї можна вважати, якщо намір полягає в тому, щоб спровокувати нову війну.

«Мотивація – це те, що значною мірою визначає моральність цієї дії», – додав Папа.

Також Папу Римського запитали, чи повинна Україна вести переговори з країною, яка напала на неї, і чи існує «червона лінія», після якої вона може відмовитися від переговорів.

«Це важко, але від цього не варто відкидати. Я б не виключав діалогу з будь-якою силою, яка воює, навіть якщо з агресором... Інколи доводиться вести такий діалог», – сказав він.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав до «конкретних кроків» для припинення війни в Україні та запобігання ризику ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Він також сказав, що торговці зброєю, які наживаються на війні, є «правопорушниками, які вбивають людство». При цьому понтифік назвав пропагандистку Дугіну «невинною жертвою війни».

Позиція Папи Римського викликала жваву дискусію в українському сегменті інтернету. Українці у соцмережах висловлюють своє обурення заявою понтифіка, звинувачуючи його у підігруванні кремлівській пропаганді.

У середині серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Це другий дзвінок з початку повномасштабного вторгнення Росії. Йшлося про агресію, яку РФ вчиняє проти України, та про страшні злочини Росії.

Раніше Франциск неодноразово засуджував війну та висловлював підтримку українцям. Нещодавно Папа Римський Франциск вкотре заявив, що хоче відвідати Київ, щоб покласти край війні, яку засуджує.

Також Папа Римський Франциск перед цим закликав прочан замислитися над тим, що кожен з них робить для допомоги українцям, які страждають від війни.