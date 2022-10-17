Головна Країна Політика
search button user button menu button

Влада Болгарії пояснила, чому поставила на паузу військову підтримку України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада Болгарії пояснила, чому поставила на паузу військову підтримку України
фото з відкритих джерел

 Стоянов: «Я не бачу, що ми можемо дати з тієї справної техніки, яка у нас є»

Болгарія не надає зброю Україні для захисту від Росії через те, що боїться послабити цим власну обороноздатність. Про це заявив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, повідомляє Novinite.

«У Болгарії небагато надлишкової зброї, не кажучи вже про те, що у неї не так багато справної зброї. Якби вона у нас була, армія не мала б таких труднощів. У нас серйозна проблема з обслуговуванням обладнання, і великий його відсоток несправний. Я не бачу, що ми можемо дати з тієї справної техніки, яка у нас є. Це погіршить наші можливості», - сказав Стоянов.

Очільник оборонного відомства Болгарії також зазначив, що з України «надходять сигнали» про необхідність надання зброї. «У них є певний список побажань того, що країни повинні надати. Але я ще раз кажу: Болгарія не має стільки надлишкової зброї, щоб надати. Ми просто втратимо свої можливості. Якщо ми їм дамо цю зброю, як ми будемо виконувати свої зобов’язання щодо національної безпеки?», - сказав він.

Нагадаємо, на першій сесії новообраного парламенту Болгарії, яка відбудеться 19 жовтня, проєвропейська коаліція «Демократична Болгарія» планує внести пропозицію щодо надання військової допомоги Україні. Колишній міністр оборони Болгарії Велізар Шаламанов у інтерв’ю «Главкому» висловив упевненість, що інші партії нового парламенту Болгарії підтримають цю пропозицію.

Читайте також:

Теги: Болгарія зброя

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Болгарія: вибори перед суворою зимою
Болгарія: вибори перед суворою зимою
2 жовтня, 11:08
Результати виборів до парламенту Болгарії. Нова політична палітра не дозволяє «намалювати» новий уряд?
Болгарія: зачароване коло виборів Балкани
4 жовтня, 08:00
Президент Болгарії висловив позицію щодо вступу України в НАТО
Болгарія відмовилася підтримувати заяву країн Європи щодо вступу України в НАТО
4 жовтня, 08:07

Політика

Іран – співучасник злочину: МЗС України оприлюднило жорстку заяву
Іран – співучасник злочину: МЗС України оприлюднило жорстку заяву
Влада Болгарії пояснила, чому поставила на паузу військову підтримку України
Влада Болгарії пояснила, чому поставила на паузу військову підтримку України
Тищенко знову оскандалився з привітанням
Тищенко знову оскандалився з привітанням
«Сумнівна стратегія»: Банкова відреагувала на заяви Маска про ядерну загрозу РФ
«Сумнівна стратегія»: Банкова відреагувала на заяви Маска про ядерну загрозу РФ
Спецслужби Німеччини заявили, що Путін готовий застосувати ядерну зброю – Spiegel
Спецслужби Німеччини заявили, що Путін готовий застосувати ядерну зброю – Spiegel
Банкова назвала відповідальних за вбивство мирних українців
Банкова назвала відповідальних за вбивство мирних українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Вибухи в Києві: перші деталі від Кличка
84K
Спецслужби Німеччини заявили, що Путін готовий застосувати ядерну зброю – Spiegel
65K
Соратник Зеленського розказав, від чого страждає Путін
64K
У Києві прогриміли потужні вибухи
39K
Банкова придумала, як помститися Путіну за обстріли інфраструктури України
29K
17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту