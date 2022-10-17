Влада Болгарії пояснила, чому поставила на паузу військову підтримку України

Стоянов: «Я не бачу, що ми можемо дати з тієї справної техніки, яка у нас є»

Болгарія не надає зброю Україні для захисту від Росії через те, що боїться послабити цим власну обороноздатність. Про це заявив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, повідомляє Novinite.

«У Болгарії небагато надлишкової зброї, не кажучи вже про те, що у неї не так багато справної зброї. Якби вона у нас була, армія не мала б таких труднощів. У нас серйозна проблема з обслуговуванням обладнання, і великий його відсоток несправний. Я не бачу, що ми можемо дати з тієї справної техніки, яка у нас є. Це погіршить наші можливості», - сказав Стоянов.

Очільник оборонного відомства Болгарії також зазначив, що з України «надходять сигнали» про необхідність надання зброї. «У них є певний список побажань того, що країни повинні надати. Але я ще раз кажу: Болгарія не має стільки надлишкової зброї, щоб надати. Ми просто втратимо свої можливості. Якщо ми їм дамо цю зброю, як ми будемо виконувати свої зобов’язання щодо національної безпеки?», - сказав він.

Нагадаємо, на першій сесії новообраного парламенту Болгарії, яка відбудеться 19 жовтня, проєвропейська коаліція «Демократична Болгарія» планує внести пропозицію щодо надання військової допомоги Україні. Колишній міністр оборони Болгарії Велізар Шаламанов у інтерв’ю «Главкому» висловив упевненість, що інші партії нового парламенту Болгарії підтримають цю пропозицію.