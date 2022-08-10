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Посол України отримав найвищу нагороду Сенату Чехії (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Посол України отримав найвищу нагороду Сенату Чехії (фото)
Українського посла нагородили головною відзнакою парламенту Чехії
фото: Facebook/Embassy of Ukraine in Prague

Євген Перебийніс отримав «Срібну медаль» голови Сенату

Посол України в Чехії Євген Перебийніс отримав головну відзнаку чеського парламенту. Про це пoвідомили на Facebook-сторінці посольства.

Голова Сенату (верхньої палати) парламенту Чехії Мілош Вистрчіл нагородив Перебийноса «Срібною медаллю».

До слова, український посол закінчує свою дипломатичну місію в Чехії. Президент Володимир Зеленський звільнив Перебийноса з посади посла 9 липня. У Чехії він працював з 2017 року. 

Церемонія нагородження відбулася 10 серпня вг залі Вальдштейнського палацу. 

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За словами Мілоша Вистрчіла, Перебийніс інформував чеське суспільство про війну Росії проти України. Також посол долучився до зміцнення Чехії, зокрема, щодо розуміння небезпеки з боку РФ та необхідності бути готовим захищати свою незалежність.

Перебийніс, у свою чергу, подякував сенату Чехії за відзнаку та допомогу Україні.

Нагадаємо, колишній посол України в Чехії Євген Перебийніс став заступником міністра закордонних справ. 

Теги: Чехія посол дипломатія державні нагороди

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