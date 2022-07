Очільники МЗС Чехії та Австрії прибули до Києва (фото, відео)

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та глава МЗС Австрії Александр Шалленберг прибули до Києва з робочим візитом. Про це повідомив Ліпавський, опублікувавши відео з вокзалу.

«Приїхав до Києва. Їдемо разом з міністром закордонних справ Австрії Александром Шалленбергом. Вперше за тривалий час знову побачив наших колег з українського посольства», – написав він, зазначивши, що має низку запланованих зустрічей з українськими посадовцями.

Про свій візит написав і глава МЗС Австрії. «Радий знову нарешті повернутися до України з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Вкрай прикро бачити, що брутальна агресивна війна РФ робить з цією чудовою країною і її народом. Ми продовжимо підтримувати Україну», – повідомив у своєму Twitter Александр Шалленберг.

Glad to finally be back in #Ukraine with my dear colleague @JanLipavsky.

Devastating to see what #Russia‘s brutal war of aggression has been doing to this beautiful country and its people. We will continue to #StandWithUkraine. pic.twitter.com/WY83BU3NmP