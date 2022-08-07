Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чехія має намір закупити партію дронів в Ізраїлю

Альона Боженко
glavcom.ua
Чехія має намір закупити партію дронів в Ізраїлю
Чехія закупить ударні безпілотники в Ізраїлю
фото ілюстративне

Країна розраховує отримати перший ізраїльський дрон вже наступного року

Чехія планує закупити в Ізраїлю три бойові безпілотники на суму 60 млн євро. Про це повідомляє novinky.cz.

Йдеться про купівлю трьох середніх бойових безпілотників майже за 60 млн доларів. Ці дрони мають розмах крил близько 15 метрів і можуть нести ракети чи бомби.

«Вже пройшли ринкові консультації, внаслідок яких ми оцінили найбільш підходящі засоби для армії Чеської Республіки, а переговори з представниками уряду Ізраїлю розпочнуться в середині серпня», – повідомила прессекретар Міністерства оборони Наталі Форстерова.

Зараз вивчаються дві пропозиції від Ізраїлю - це дрони Hermes та Heron. Армія розраховує отримати перший дрон вже наступного року. Постачання решти та навчання особового складу має відбутися не пізніше 2026 року.

Нагадаємо, міністр оборони Чехії Яна Чернохова 2 липня була з робочим візитом в Україні.

Як відомо, Чехія надасть Україні додаткове озброєння на понад €20 млн

Також уряд Чехії надав Україні деяку кількість ударних вертольотів радянського виробництва типу Мі-24, точна кількість тримається в секреті. 

Теги: безпілотник Ізраїль Чехія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ударні вертольоти Мі-24, які передала Чехія, вже в Україні
Ударні вертольоти Мі-24, які передала Чехія, вже в Україні
10 липня, 20:09
Наразі на території Євросоюзу перебуває від 3,2 до 3,7 млн українських біженців
Чехія припинила дію медичного страхування для українських біженців
25 липня, 20:22
Рішення прискорить передачу Україні винищувачів МіГ-29
Чехія «закриє» небо Словаччини: чому це рішення – на користь Україні
27 липня, 18:28

Соціум

Чехія має намір закупити партію дронів в Ізраїлю
Чехія має намір закупити партію дронів в Ізраїлю
Росіяни влаштували незвичайний антивоєнний протест з хрестами (фото)
Росіяни влаштували незвичайний антивоєнний протест з хрестами (фото)
У Москві 12 чоловіків провалилися у каналізацію (відео)
У Москві 12 чоловіків провалилися у каналізацію (відео)
Чубайса виписали. Стало відомо, куди він подався після лікарні
Чубайса виписали. Стало відомо, куди він подався після лікарні
На Кубі вирує масштабна пожежа на нафтобазі. Постраждали понад 100 осіб
На Кубі вирує масштабна пожежа на нафтобазі. Постраждали понад 100 осіб
Займалася шпигунством: У Косово поліція затримала російську журналістку
Займалася шпигунством: У Косово поліція затримала російську журналістку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Банкова заявила, що Росія хоче заморозити війну на пів року: навіщо це
39K
Кремль визнав, що окупанти грабують українців
30K
Російська авіація вісім разів атакувала наші позиції на півдні
19K
7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
19K
Чубайса виписали. Стало відомо, куди він подався після лікарні
19K
Теракт в Оленівці. Червоний Хрест пояснив, чому грає за правилами Росії

Новини

Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
Вчора, 22:00
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
Вчора, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
Вчора, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Вчора, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
5 серпня, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
5 серпня, 14:28

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту