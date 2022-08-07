Чехія має намір закупити партію дронів в Ізраїлю

Країна розраховує отримати перший ізраїльський дрон вже наступного року

Чехія планує закупити в Ізраїлю три бойові безпілотники на суму 60 млн євро. Про це повідомляє novinky.cz.

Йдеться про купівлю трьох середніх бойових безпілотників майже за 60 млн доларів. Ці дрони мають розмах крил близько 15 метрів і можуть нести ракети чи бомби.

«Вже пройшли ринкові консультації, внаслідок яких ми оцінили найбільш підходящі засоби для армії Чеської Республіки, а переговори з представниками уряду Ізраїлю розпочнуться в середині серпня», – повідомила прессекретар Міністерства оборони Наталі Форстерова.

Зараз вивчаються дві пропозиції від Ізраїлю - це дрони Hermes та Heron. Армія розраховує отримати перший дрон вже наступного року. Постачання решти та навчання особового складу має відбутися не пізніше 2026 року.

Нагадаємо, міністр оборони Чехії Яна Чернохова 2 липня була з робочим візитом в Україні.

Як відомо, Чехія надасть Україні додаткове озброєння на понад €20 млн.

Також уряд Чехії надав Україні деяку кількість ударних вертольотів радянського виробництва типу Мі-24, точна кількість тримається в секреті.