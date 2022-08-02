У Чехії запрацював фонд «Діти України»

Волонтери обіцяють дати українськім дітям можливість вчитися рідною мовою за тією програмою, яка їм звична

У Чехії працює благодійний фонд «Діти України». Його заснувала Вероніка Павлова.

Свого часу родина чеських підприємців Павелів брала участь в українському медіабізнесі та журналістиці. Сьогодні Вероніка Павлова знову опікується українськими справами. Вже як волонтер, що допомагає українцям у Чехії. Адже чимало українок та дітей опинилися в цій країні, рятуючись від війни та окупації. Вероніка заснувала благодійний фонд «Діти України»

«Мета нашого фонду – допомога українським дітям та матерям, які втекли від наслідків російського вторгнення в Україну. Ми акцентуємо зусилля на адаптації дітей до освітніх задач. Зокрема ми допомагали створювати спеціальні класи, де діти могли б навчатися по українській шкільній програмі. Це дозволило дітям успішно завершити учбовий рік, щоб після повернення додому в Україну не довелося надолужувати шкільну програму. Ми створили такі класи дуже швидко – вже через три тижні після вторгнення. Усього з початку діяльності таких класів більше 40 для більш ніж 1000 дітей. Я вважаю, що на сьогодні ми зробили максимум можливого за тих ресурсів і допомоги донорів, які вдалося залучити», – розповіла благодійниця.

За її словами, вона з родиною жила в Україні майже три роки. Діти ходили до київських шкіл. Встигла познайомитися з українською культурою, з багатьма українцями.

«Я була шокована, коли почула про вторгнення. Проте я одразу зрозуміла, що маю шанс стати в нагоді, допомогти. Вже за три дні по вторгненню ми мали план, знали що робити, я заснувала фонд «Діти України».

Чехія суттєво допомагає Україні. Надає можливість безкоштовного проживання, фінансову підтримку, отримання річної візи або виду на проживання. Чехія та Україна – близькі країни, близькі народи. Багато хто в Чехії, переживши перший шок, взялися до допомоги українцям в різних аспектах. Я вважаю, що діти – це майбутнє кожної країни. Однак про них часто забувають під час кривавої війни. Тож я побачила свою місію в допомозі та захисті дітей. Зокрема, в освіті. Треба дати українськім дітям можливість вчитися рідною мовою за тією програмою, яка їм звична, під орудою українських вчителів», – запевнила Вероніка Павлова.

Благодійники планують подальшу активність для допомоги змученій війною Україні. Якщо хтось хоче сконтактувати з чеським фондом «Діти України», дізнатися більше про його місію або зробити внесок в його діяльність, можна відвідати сайт Фонду.