Пародія на Кернеса. Ярославський жорстко відреагував на ролик Кучера



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Олександр Ярославський жорстко відреагував на ролик Кучера

Бізнесмен нагадав Кучеру, що говорити про заводи може тільки той, хто чимось допоміг харківським промисловим підприємствам

Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH жорстко відреагував на своїй офіційній Facebook-сторінці на передвиборний ролик глави Харківської обладміністрації Олексія Кучера, який той представив, як пародію на канонічний мем «У тебе обличчя нудне».

У відео, опублікованому на офіційному Yоutube Кучера, Кучер зайняв місце Добкіна, вмонтувавши свій передвиборний піар в закадровий текст Кернеса.

Ярославський так прокоментував творчість губернатора Харківщини: «Прислали мені відео – «пародію», яку зняв Олексій Кучер на запис Кернеса з Добкіним. Чесно кажучи, я обурений цим. Був би зараз Кернес в Харкові, він би Кучеру так відповів, що «моль» – це був би найлегший вираз на його адресу. Яка у цієї людини є совість, і як у нього повертається язик, коли людина лежить у лікарні, говорити за його спиною такі речі? Я далекий від політики, я не підтримую нікого з політиків, але мене чисто по-людськи обурює така поведінка. Олексій, невже у тебе остаточно немає совісті? Невже ви за ці крісла, за ці паршиві місця готові принижуватися до такого?!» – сказав Ярославський.

Бізнесмен нагадав Кучеру, що говорити про заводи може тільки той, хто чимось допоміг харківським промисловим підприємствам.

«З приводу заводів хочу тобі сказати: ти і заводи – це різні планети. Ми з тобою з листопада місяця займалися «Важмашем» (ред. – харківським «Електроважмашем»), і він стоїть. Про які заводи ти говориш? Про які двори ти говориш? Я не особливий шанувальник Геннадія Адольфовича, ми з ним 40 років знайомі, і 7 років не розмовляли, але вам за 5 життів, і тобі особливо, не зробити того, що він зробив в Харкові. Я просив би тебе не ображати людину, яка не може тобі відповісти, це негідно чоловіка. Ведіть свої політичні, бізнес-дії з якоюсь гідністю. Чи не принижуйтеся, не падайте на коліна заради цих крісел», – сказав Ярославський.

Як відомо, власник групи DCH і мер Харкова не розмовляли сім років і помирилися тільки цього Нового Року. Що стосується «Електроважмашу», то 15 липня 2020 року, Олександр Ярославський направив президенту України і прем’єр-міністру відкритого листа з проханням терміново втрутитися в ситуацію з цим підприємством і зробити все можливе для його порятунку.

До слова, голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, який нині балотується в мери Харкова під прапором «слуг народу», став «зіркою» соцмереж.