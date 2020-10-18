Ролик з нецензурною лайкою зробив голову ОДА Кучера зіркою соцмереж



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Чиновники звинуватили один одного в бездіяльності, говорили опонентам, що вони «городять х**ню», «ніх ** а не роблять», щось «д ** чат». Все це зафіксовано на відео

Керівник облдержадміністрації не стримався на сесії Харківської облради, чим спровокував масовий тролінг на свою адресу

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, який нині балотується в мери Харкова під прапором «слуг народу», став «зіркою» соцмереж. Такою «популярністю» він має завдячувати словесній нестриманості, яку він виявив на останній сесії обласної ради. За 10 днів до виборів чиновник нецензурно висловився на адресу заступника голови облради під час обговорення теми боротьби з Covid-19. Чиновники звинуватили один одного в бездіяльності, говорили опонентам, що вони «городять х**ню», «них ** а не роблять», щось «д ** чат». Все це зафіксовано на відео.

Харків'яни оцінили інцидент на сесії облради жорстким тролінгом. У соцмережах почали поширюватись жартівливі пости, гумористичні ролики і відверто жорсткі меми. Найяскравіший відеоряд з'явився в Telegram. Автори пригадали «Альоші», як він публічно обізвав чинного мера Геннадія Кернеса «абсолютно деструктивними елементом». Пригадали і епізод, коли Кернес назвав голову ОДА міллю, а харківський бізнесмен Олександр Ярославський – і зовсім принизив чиновника, назвавши його «не губернатор, а посміховисько».