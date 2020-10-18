У Харкові намагалися підірвати будівлю легендарного елеватора, але вона встояла (відео)
В результаті вибуху зруйнувати вдалося тільки частину зерносховища
Сьогодні, 8 жовтня біля Південного залізничного вокзалу Харкова намагалися підірвати елеватор – він не використовувався з середини 1990-х років, але споруда не піддалася, повідомляє місцевий новинний портал Newsroom Kharkov.
У мерії міста демонтаж старої будівлі планували давно. Цей день був призначений на сьогодні. У Харкові перекрили частину вулиць і змінили маршрути руху громадського транспорту.
В результаті після вибуху зерносховище було частково зруйновано, проте нових спроб підірвати рештки вже не робили.