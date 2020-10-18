У Харкові намагалися підірвати будівлю легендарного елеватора, але вона встояла (відео)



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Фото Newsroom Kharkov

В результаті вибуху зруйнувати вдалося тільки частину зерносховища

Сьогодні, 8 жовтня біля Південного залізничного вокзалу Харкова намагалися підірвати елеватор – він не використовувався з середини 1990-х років, але споруда не піддалася, повідомляє місцевий новинний портал Newsroom Kharkov.

У мерії міста демонтаж старої будівлі планували давно. Цей день був призначений на сьогодні. У Харкові перекрили частину вулиць і змінили маршрути руху громадського транспорту.

В результаті після вибуху зерносховище було частково зруйновано, проте нових спроб підірвати рештки вже не робили.

Елеватор почав функціонувати ще на початку минулого століття, сюди підвозили зерно залізницею і в кінних візках. У 70-і роки він став частиною міського Комбінату хлібопродуктів № 2, але в 1995 році його зупинили і будівля почала повільно руйнуватися.

В останні роки елеватор користувався популярністю у руферів (екстремалів, без страховки підіймаються на висотні конструкції). У 2016 році тут загинув 22-річний хлопець, що зірвався з висоти вниз.