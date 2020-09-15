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    Політика

    Переговори у Мінську: Зеленський чекає стабілізації ситуації у Білорусі

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    Володимир Зеленський:&nbsp;Вважаю розумним почекати, поки ситуація в Білорусі знову не стабілізується - Переговори у Мінську: Зеленський чекає стабілізації ситуації у Білорусі
    Володимир Зеленський: Вважаю розумним почекати, поки ситуація в Білорусі знову не стабілізується

    Президент зазначив, що Тристороння контактна група, засідання якої проходили раніше в Мінську, продовжує переговори в онлайн-режимі

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно дочекатися стабілізації ситуації в Білорусі і тільки після цього стане ясно, чи може Мінськ залишитися посередником з врегулювання ситуації між Україною та РФ.

    Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Wiener Zeitung.

    Президент зазначив, що Тристороння контактна група, засідання якої проходили раніше в Мінську, продовжує переговори в онлайн-режимі.

    «Вважаю розумним почекати, поки ситуація в Білорусі знову не стабілізується. Ми продовжили мінські переговори на час пандемії коронавірусу в онлайн-форматі. Тристороння контактна група також зустрічається онлайн, і це добре. У будь-якому випадку ми завжди підтримували дружні стосунки з білоруським народом. І в будь-якому випадку народ проіснує довше, ніж політики на чолі держави», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, 11 вересня у німецькій столиці завершилися переговори у «нормандському форматі» на рівні політичних радників. Вони тривали 7 годин.

    Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевняє, що в Берліні Україна не обіцяла міняти правила місцевих виборів.

    Також 14 вересня Єрмак розповів послам G7 про результати «нормандських переговорів» у Берліні.

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