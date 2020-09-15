Єрмак розповів послам G7 про результати «нормандських переговорів» у Берліні



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Керівник Офісу президента відзначив, «що кожне досягнення, зокрема режим тиші, який тривав майже шість тижнів, стало можливим саме завдяки підтримці країн G7»

Єрмак поінформував послів країн Великої сімки про позицію України на перемовинах, окресливши перебіг переговорного процесу

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн Великої сімки та розповів про результати перемовин на рівні радників лідерів країн – учасниць «нормандського формату» в Берліні.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Ми надзвичайно вдячні за вашу підтримку й хочемо максимально прозоро та детально донести до вас позицію України і той алгоритм, за яким ми йдемо до мирного врегулювання військового конфлікту на Донбасі», – наголосив Єрмак.

Як зазначається, керівник Офісу президента відзначив, «що кожне досягнення, зокрема режим тиші, який тривав майже шість тижнів, стало можливим саме завдяки підтримці країн G7».

Єрмак поінформував послів країн Великої сімки про позицію України на перемовинах, окресливши перебіг переговорного процесу.

Він також зауважив, що було домовлено про проведення найближчим часом наступної зустрічі радників лідерів країн – учасниць «нормандського формату», що, на переконання Єрмака, дасть змогу наблизити проведення саміту лідерів Нормандської четвірки.

За словами керівника Офісу президента, «Україна пропонує чіткий план дій для досягнення миру з конкретними датами виконання всіх домовленостей, які були зафіксовані під час останньої зустрічі лідерів Нормандського формату в Парижі».

Також Єрмак зазначив, що з метою інформування українців про деталі мирних перемовин та реалізацію зазначеного плану буде посилено комунікацію, учасники зустрічей на рівні радників та в ТКГ проводитимуть роз’яснювальну роботу, «щоб донести інформацію про те, що відбувається, і що треба зробити всім разом, щоб у найкоротші терміни досягти миру».

«Ми розуміємо, що спілкування, зокрема зі ЗМІ, дуже потрібне й важливе», – сказав керівник Офісу президента.

До слова, Єрмак запевняє, що в Берліні Україна не обіцяла міняти правила місцевих виборів.

Нагадаємо, 11 вересня у німецькій столиці завершилися переговори у «нормандському форматі» на рівні політичних радників. Вони тривали 7 годин.