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Переговори України з РФ: Джонсон пояснив, чим це загрожує світу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Переговори України з РФ: Джонсон пояснив, чим це загрожує світу
Прем'єр Британії сказав, що Захід має позбавитися від залежності від російського газу
фото: Борис Джонсон/Facebook

Джонсон: «Подібні перемовини були б катастрофою для всього світу»,

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що проведення мирних переговорів України з Росією на даний момент стало б катастрофою для всього світу. Про це Джонсон сказав на брифінгу у Києві.

Він зазначив, що люди завжди кажуть про ризик розпаду Заходу, про руйнування його єдності. Після відвідування саміту G7 та саміту НАТО Джонсон впевнений, що зараз єдність Заходу є неперевершеною і, на його думку, вона буде зберігатися.

«Є певна логіка у тій позиції, в якій ми опинилися, тому що зараз немає перемовин, немає пропозицій. Путін не пропонує переговори, і навіть якби була така пропозиція, я не бачу за яких обставин українці б погодилися на ці перемовини. З огляду на агресію, на тиранію, яка відбувається в Україні, подібні перемовини були б катастрофою для всього світу», – сказав Джонсон.

Прем'єр Британії сказав, що Захід має позбавитися від залежності від російського газу. На його думку, це буде величезною геополітичною зміною для Європи і катастрофою для Путіна.

Він також зазначив, що позиція Путіна з часом слабшає. «Так, будуть складні місяці, так, ми маємо продовжувати пояснювати населенню, чому настали складні часи, але ми здолаємо їх, і ми здолаємо їх у єдності», - додав Джонсон.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з нагоди Дня Незалежності України знову завітав до Києва.

Теги: Борис Джонсон переговори росія Україна

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