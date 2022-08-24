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Джонсон приїхав до Києва, щоб привітати українців (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Джонсон приїхав до Києва, щоб привітати українців (відео)
фото скріншот відео

Джонсон вже зустрівся з президентом Зеленським 

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з нагоди Дня Незалежності України знову завітав до Києва. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!», – написав Зеленський.

На спільній прес-конференції у Києві український лідер вручив британському прем'єру орден.

«Я маю честь вручити Борису від імені усіх українців Орден свободи, ця нагорода повністю відображає те, що він робить для нашої країни і для всієї Європи», – сказав Зеленський.

Після офіційної зустрічі, політики вирішили пройтися по Хрещатику, чим викликали неабиякий ажіотаж серед перехожих.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну із Днем Незалежності. З нагоди свята Джонсон оприлюднив відеозвернення до українців. 

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Теги: Володимир Зеленський День Незалежності Борис Джонсон

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