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    Перша кров на шоу Шустера. Відео бійки журналіста з Нестором Шуфричем

    Бутусов і Шуфрич жорстоко побилися в ефірі у Шустера - Перша кров на шоу Шустера. Відео бійки журналіста з Нестором Шуфричем
    Бутусов і Шуфрич жорстоко побилися в ефірі у Шустера
    фото з відкритих джерел

    Депутата Шуфрича побили вперше з грудня 2018 року

    В прямому етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» сталася видовищна бійка між проросійським політиком Нестором Шуфричем та головним редактором видання Цензор.нет Юрієм Бутусовим.

    Бійка почалася, коли Юрій Бутусов звинуватив Шуфрича у зраді України та зазначив, що присутність проросійського політика на шоу є проявом неповаги до глядачів, зокрема військовослужбовців, які боронять Україну.

    «Якщо ми громадяни України, ми не можемо дозволити негідникам вести тут пропаганду», – заявив Бутусов.

    Проросійський політик Шуфрич відповів, що «зрадник чи ні – нехай встановлює суд». Невдовзі після цього Бутусов дав політикові ляпаса і розпочалася бійка.

    Нардепа та медійника розбороняли гості студії. Найбільше долучились Арсеній Яценюк та Олександр Данилюк, а також Андрій Білецький. Решта закликали учасників бійки зупинитись.

    Згодом присутнім вдалося їх розборонити. Після цього Нестор Шуфрич залишив студію. «Геть звідси!», – крикнув йому наостанок присутній на шоу п’ятий президент України Петро Порошенко. Згодом Шуфрич повернувся до студії.

    Нагадаємо, Росія перекинула вертольоти і бойову групу з танками на кордон з Україною. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies.

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    Теги: окупанти Савік Шустер Свобода політика Юрій Бутусов
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    Перша кров на шоу Шустера. Відео бійки журналіста з Нестором Шуфричем