Дані супутника: Росія перекинула до кордону вертольоти і бойову групу (фото)

Аеродром Міллерово розташований в 16 км від кордону з Україною

З'явилися нові знімки, які свідчать про підготовку вторгнення

Росія перекинула вертольоти і бойову групу з танками на кордон з Україною. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies. Про це повідомляє журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер в Twitter

Нові супутникові знімки показують значне збільшення кількості російських вертольотів поблизу кордону з Україною.

За оцінкою Maxar, на аеродром Міллерово, розташований в 16 км від кордону з Україною, перекинуто новий вертолітний підрозділ і бойова група, що складається з танків, бронетранспортерів і допоміжної техніки.

A large, new helicopter deployment of at least 50 helicopters arrived at Lida airfield, in NW Belarus, says @Maxar . Images taken Feb. 16. pic.twitter.com/TVQXfiAy5b — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 18, 2022

Міллерово знаходиться недалеко від ділянки кордону з Україною, який контролюється бойовиками «ЛДНР».

Трохи північніше було розгорнуто підрозділ біля Валуйок, приблизно за 27 км на схід від кордону з Україною. Приблизно 20 вертольотів залишаються розгорнутими біля Бєлгорода.

Нагадаємо, за словами представника Міністерства оборони США, майже половина російських сил знаходиться на ударних позиціях. Так само він зазначив, що Росія продовжує перекидання військових до кордону.

Як повідомлялося, президент США заявив, що Путін прийняв рішення атакувати Україну. За даними американського лідера, Росія оточила Україну з боку Білорусі, і на Півдні також. І наступні дні і тижні, вважає Байден, агресор нападе на Київ, де 2,8 млн населення.

Згідно з даними, США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

До слова, бачимо найбільшу концентрацію збройних сил в Європі з часів закінчення «холодної війни» – НАТО.

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