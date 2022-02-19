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    Стало відомо, коли зустрінуться Блінкен і Лавров

    Спілкування відбудеться, якщо РФ не нападе на Україну - Стало відомо, коли зустрінуться Блінкен і Лавров
    Спілкування відбудеться, якщо РФ не нападе на Україну
    фото: Jonathan Nackstrand / Reuters

    Політики зустрінуться наступного тижня – Білий дім

    Держсекретар США Ентоні Блінкен погодився на зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Вона запланована на 23 лютого. Про це повідомила на брифінгу офіційна представниці Білого дому Джен Псакі.

    «Він прийняв запрошення і зустрінеться зі своїм російським партнером в середу, якщо, звичайно, вони не почнуть вторгнення», – сказала вона.

    Раніше Блінкен під час телефонної розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив, що можливості для врегулювання кризи навколо України як і раніше зберігаються.

    До цього востаннє Лавров і Блінкен спілкувалися 12 лютого.

    Водночас президент США Джо Байден у своєму зверненні заявив, що Путін прийняв рішення атакувати Україну. За даними США, Росія оточила Україну з боку Білорусі, і на Півдні. І наступні дні і тижні, вважає Байден, вони нападуть на Київ, де 2,8 млн населення.

    Нагадаємо, Байден більше не телефонуватиме Путіну: час умовлянь минув.

    Як повідомлялося, Росія створює ілюзію відведення військ від України – The Washington Post. Тим часом США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

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    Теги: МЗС Росія Київ США президент населення час Ентоні Блінкен
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    Стало відомо, коли зустрінуться Блінкен і Лавров