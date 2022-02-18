Ситуація на Донбасі загострюється: окупанти здійснили 60 обстрілів, є постраждалі

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості

Протягом 17 лютого окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню – один український військовослужбовець дістав поранення, ще один – бойове травмування, також поранено двох цивільних. Про це повідомляється у звіті штабу Операції об’єднаних сил.

Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого – задовільний.

43 порушення були з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Новотошківське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Водяне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.

Трудівське – з мінометів калібру 82 мм.

Старогнатівку – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Південне й Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Новоселівку Другу – з протитанкових ракетних комплексів.

Луганське та Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів.

Зайцеве – з мінометів калібру 82мм, автоматичних станкових гранатометів.

Новозванівку – з артилерії калібру 152 мм; з артилерії калібру 122 мм.

Станицю Луганську – двічі з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.

Піски – з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.

Гольмівський та Майорськ – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Хрящівку та Сизе – з артилерії калібру 122 мм.

Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Опитне, Гранітне - з мінометів калібру 120 мм.

Широкине – з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Донеччині пролетів ворожий БПЛА, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Нагадаємо, напередодні вранці окупанти обстріляли з артилерії селище Станиця Луганська. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок. Крім того, вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській Луганської області.

Увечері 17 лютого обстріли повторилися.Ввечері один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок.

Також учора на Донбасі зафіксували загострення ситуації: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів.

До слова, у Євросоюзі відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській 17 лютого. Заяву з цього приводу зробив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.