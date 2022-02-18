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    Події в Україні

    Ситуація на Донбасі загострюється: окупанти здійснили 60 обстрілів, є постраждалі

    Ситуація на Донбасі загострюється: окупанти здійснили 60 обстрілів, є постраждалі
    фото: пресслужба ООС

    Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості

    Протягом 17 лютого окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню – один український військовослужбовець дістав поранення, ще один – бойове травмування, також поранено двох цивільних. Про це повідомляється у звіті штабу Операції об’єднаних сил.

    Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого – задовільний.

    43 порушення були з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, російсько-окупаційні війська обстріляли:

    Новотошківське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

    Водяне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.

    Трудівське – з мінометів калібру 82 мм.

    Старогнатівку – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Південне й Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

    Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

    Новоселівку Другу – з протитанкових ракетних комплексів.

    Луганське та Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

    Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

    Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

    Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів.

    Зайцеве – з мінометів калібру 82мм, автоматичних станкових гранатометів.

    Новозванівку – з артилерії калібру 152 мм; з артилерії калібру 122 мм.

    Станицю Луганську – двічі з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.

    Піски – з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.

    Гольмівський та Майорськ – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.

    Хрящівку та Сизе – з артилерії калібру 122 мм.

    Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Опитне, Гранітне - з мінометів калібру 120 мм.

    Широкине – з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

    Крім того, на Донеччині пролетів ворожий БПЛА, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

    Нагадаємо, напередодні вранці окупанти обстріляли з артилерії селище Станиця Луганська. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок. Крім того, вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській Луганської області.

    Увечері 17 лютого обстріли повторилися.Ввечері один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок.

    Також учора на Донбасі зафіксували загострення ситуації: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів.

    До слова, у Євросоюзі відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській 17 лютого. Заяву з цього приводу зробив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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    Теги: Росія окупанти Донбас ООН обстріл будинок озброєння
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    Ситуація на Донбасі загострюється: окупанти здійснили 60 обстрілів, є постраждалі