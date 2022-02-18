Ситуація на Донбасі загострюється: окупанти здійснили 60 обстрілів, є постраждалі
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості
Протягом 17 лютого окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню – один український військовослужбовець дістав поранення, ще один – бойове травмування, також поранено двох цивільних. Про це повідомляється у звіті штабу Операції об’єднаних сил.
Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого – задовільний.
43 порушення були з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, російсько-окупаційні війська обстріляли:
Новотошківське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Водяне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.
Трудівське – з мінометів калібру 82 мм.
Старогнатівку – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Південне й Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Новоселівку Другу – з протитанкових ракетних комплексів.
Луганське та Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів.
Зайцеве – з мінометів калібру 82мм, автоматичних станкових гранатометів.
Новозванівку – з артилерії калібру 152 мм; з артилерії калібру 122 мм.
Станицю Луганську – двічі з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.
Піски – з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.
Гольмівський та Майорськ – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Хрящівку та Сизе – з артилерії калібру 122 мм.
Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Опитне, Гранітне - з мінометів калібру 120 мм.
Широкине – з ручних та станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, на Донеччині пролетів ворожий БПЛА, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Нагадаємо, напередодні вранці окупанти обстріляли з артилерії селище Станиця Луганська. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок. Крім того, вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській Луганської області.
Увечері 17 лютого обстріли повторилися.Ввечері один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок.
Також учора на Донбасі зафіксували загострення ситуації: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів.
До слова, у Євросоюзі відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській 17 лютого. Заяву з цього приводу зробив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
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