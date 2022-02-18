Окупанти не випускають чоловіків із території так званих ЛНР і ДНР

Місцеві мешканці публікують в мережі фото, що показують паніку на окупованих територіях

Читачі «Главкома» повідомляють, що зараз відбувається в окупованому Луганську

Чоловіків від 18 до 58 років припинили випускати з території так званих республік, окупованих Росією. Це сталось після того, як окупаційна влада оголосила про евакуацію мешканців окупованої Луганщини до Росії.

Місцеві мешканці публікують в мережі фото з пропускних пунктів із відповідними оголошеннями. Також на АЗС сформувались величезні черги.

У п'ятницю, 18 лютого, керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом в окупованому Донецьку 18 лютого було увімкнено сирену цивільної оборони, що повинна сповіщати населення про надзвичайні ситуації. Відеозапис з окупованого міста, де чути сирену, розповсюджуються у соціальних мережах.

Нагадаємо, в окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни.



