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    Окупанти не випускають чоловіків із території так званих ЛНР і ДНР

    Місцеві мешканці публікують в мережі фото, що показують паніку на окупованих територіях - Окупанти не випускають чоловіків із території так званих ЛНР і ДНР
    Місцеві мешканці публікують в мережі фото, що показують паніку на окупованих територіях
    фото з соцмереж

    Читачі «Главкома» повідомляють, що зараз відбувається в окупованому Луганську

    Чоловіків від 18 до 58 років припинили випускати з території так званих республік, окупованих Росією. Це сталось після того, як окупаційна влада оголосила про евакуацію мешканців окупованої Луганщини до Росії.

    Місцеві мешканці публікують в мережі фото з пропускних пунктів із відповідними оголошеннями. Також на АЗС сформувались величезні черги.

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    Окупанти не випускають чоловіків із території так званих ЛНР і ДНР
    Окупанти не випускають чоловіків із території так званих ЛНР і ДНР
    Окупанти не випускають чоловіків із території так званих ЛНР і ДНР
    Окупанти не випускають чоловіків із території так званих ЛНР і ДНР
    фото з соцмереж

    У п'ятницю, 18 лютого, керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

    Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

    Згодом в окупованому Донецьку 18 лютого було увімкнено сирену цивільної оборони, що повинна сповіщати населення про надзвичайні ситуації. Відеозапис з окупованого міста, де чути сирену, розповсюджуються у соціальних мережах.

    Нагадаємо, в окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни.


    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас АЗС Леонід Пасічник Денис Пушилін влада населення
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    Окупанти не випускають чоловіків із території так званих ЛНР і ДНР