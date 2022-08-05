«Першим втік із міста». Мер Маріуполя Бойченко відповів на звинувачення

«Це російська пропаганда каже, що я втік»

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко пояснив, чому насправді виїхав із міста після початку повномасштабного вторгнення та чому не повідомив про свій виїзд одразу. За словами Бойченка, Маріуполь він покинув 27 лютого, бо надійшла інформація про підготовку його викрадення. Про це він розповів у інтерв'ю «Главкому».

«Співробітники спецслужб повідомили, що готується моє викрадення, диверсійно-розвідувальними групами, всього 45 бойовиків. Я ж мешкав у звичайній двокімнатній квартирі у Маріуполі. Тому вирішив у ніч на 26 лютого виїхати з міста. І коли вранці 27-го хотів повернутися, побачив танкові бої на під’їзді до Маріуполя. Тобто мене не пустили до міста...Якби знав, то моя мама не сиділа би у драмтеатрі, бабусю не палив би «Солнцепек», а мій український паспорт був би при мені, а не у маріупольській квартирі», – розповів мер.

Бойченко зазначив, що вся інформація про навмисну втечу з Маріуполя справа рук російської пропаганди. Бойченко зауважив, що навіть після того, як виїхав з міста, підтримував зв'язок із своїм заступником та намагався виконувати свої обов'язки.

«Це російська пропаганда говорить, що я втік. Насправді у місті продовжував працювати мій перший заступник Михайло Когут. З початку березня ми з ним були у контакті через спецзв’язок, оскільки мобільний і стаціонарний зв’язок уже не працював», – розповів очільник Маріуполя.

Нагадаємо, раніше Бойченко заявляв, що тимчасово окупований російськими загарбниками Маріуполь буде звільнено наприкінці поточного року – на початку 2023-го.

Додамо, за словами Бойченка, повне відновлення Маріуполя займе 7-10 років. А його відбудова коштуватиме понад 14 млрд доларів.