Загарбники планують перейменувати Маріуполь

Маріуполь до 1989 року носив назву Жданов на честь комуністичного діяча

Російські окупанти продовжують знущатись з мешканців Маріуполя. Цього разу місто хочуть перейменувати у Жданов. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

«В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница проговорився сказав, що разом з псевдореферендумом розглядають питання перейменування Маріуполя в Жданов», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість населення Лівобережного району та віддалених мікрорайонів Кальміуського районі продовжують виживати за межами всіх гуманітарних кордонів людяності. Костри, якщики від зброї як дрова, повні двори сміття та гігієна з відра. Середньовіччя оселилось в Маріуполі разом з окупантами.

На ММК ім. Ілліча окупанти розпочали ремонтувати військову техніку. Під контролем окупантів та за участі колаборантів люди працюють за їжу без будь-яких виплат.

Крім цього, окупанти оголосили про закінчення видачи гуманітарної допомоги у режимі живої черги. Прийняте рішення провокує збільшення черг по інших тимчасових пунктах видачі гуманітарки та ставить під загрозу питання достатості їжи для всіх верств населення.

Зазначимо, що з 1948 по 1989 роки Маріуполь носив назву Жданов на честь одного з комуністичних діячів СРСР Андрія Жданова.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники намагаються поїти маріупольців водою з фекаліями, проте називають її «питною та очищеною».

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі люди відмовляються працювати на будівництві у загарбників. Так, на ММК ім. Ілліча робітники влаштували бунт, відмовившись виходити на роботу на замінованій території меткомбінату.

Як відомо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду. За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Крім цього, російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.