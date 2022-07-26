Маріупольці вимушені облаштовувати житло просто неба (відео)

У Маріуполі перші мешканці знесеного загарбниками зруйнованого обстрілами будинку вимушені облаштувати своє помешкання та побут просто неба. Про теперішню ситуацію повідомив радник міського голови Петро Андрющенко та опублікував відповідне відео.

«Маріуполь. Перші мешканці знесеного будинку вимушені влаштувати дім під відкритим небом. Мабуть, саме так гауляйтери уявляють собі «маневренный жилой фонд», – йдеться в дописі.

«А якщо чесно – тут не вистачає слів. Двадцять перше сторіччя. Центр Європи. Люди змушені облаштовувати побут на вулиці просто неба. Лють. Просто лють», – додав радник мера Маріуполя.