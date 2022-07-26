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    Політика

    Маріупольці вимушені облаштовувати житло просто неба (відео)

    Окупанти не здатні забезпечити людей житлом - Маріупольці вимушені облаштовувати житло просто неба (відео)
    Окупанти не здатні забезпечити людей житлом
    фото: скріншот з відео

    Мешканці знесеного будинку облаштовують житло прямо на вулиці

    У Маріуполі перші мешканці знесеного загарбниками зруйнованого обстрілами будинку вимушені облаштувати своє помешкання та побут просто неба. Про теперішню ситуацію повідомив радник міського голови Петро Андрющенко та опублікував відповідне відео.

    «Маріуполь. Перші мешканці знесеного будинку вимушені влаштувати дім під відкритим небом. Мабуть, саме так гауляйтери уявляють собі «маневренный жилой фонд», – йдеться в дописі.

    «А якщо чесно – тут не вистачає слів. Двадцять перше сторіччя. Центр Європи. Люди змушені облаштовувати побут на вулиці просто неба. Лють. Просто лють», – додав радник мера Маріуполя.

    Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду. За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

    Крім цього, російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

    Медики не виключають, що у місті може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна житло Україна водопостачання місто окупація #stoprussia
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    Маріупольці вимушені облаштовувати житло просто неба (відео)