Відбудова Маріуполя: мер міста назвав терміни та вартість

Відновлення міста коштуватиме понад $14 млдр

Повне відновлення Маріуполя займе 7-10 років. А його відбудова коштуватиме понад 14 млрд доларів. Про це розповів мер Вадим Бойченко.

Через війну у місті знищено чи пошкоджено 1356 багатоповерхових будинків. Також розбомблено 40% приватних будинків. Більшість з них не підлягають реконструкції. Тому у планах – будівництво нових об’єктів.

Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури у понад 14 млрд доларів для проживання там 220 тисяч людей. Остаточна цифра буде названа після оцінки зруйнованих будинків після деокупації. Про готовність допомагати у відбудові вже заявив Європейський інвестиційний банк та великий український бізнес.

«Співпрацюємо з компаніями, які мають актуальний досвід та застосовують найсучасніші підходи в оцінці шкоди, збитків та потреб для відбудови десятків країн та міст після конфліктів та стихійних лих. Міста-партнери, такі як Гданськ, Варшава, Дрезден та Роттердам, які були зруйновані під час Другої світової війни, також долучаються до робіт з відновлення. Розраховуємо, що у «плані Маршала» для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя», – зазначив Бойченко.

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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