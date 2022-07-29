Маріупольські партизани підпалили поля, щоб урожай не дістався окупантам (відео)

Партизани підпалили поля біля Маріуполя, щоб урожай не дістався окупантам

Партизани підпалили поля біля Маріуполя, щоб урожай не дістався окупантам

Група спротиву «Немізіда» підпалила поле, щоб російькі окупанти не змогли вкрасти українське зерно. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Біля підпалених полів розташована російська техніка з боєкомплектом.



«Наша група спротиву «Немізіда» передає черговий палкий привіт окупантам. Буквально. Набагато менше українського зерна вдасться вкрасти з полів біля Маріуполя», – додав він.

За його словами, вогонь рухався в бік окупованих Новоазовська і Донецька. Також поруч з полями, які горять, розташовані ворожі фортифікації, склади техніки з боєкомплектом і мінні поля, які створили окупанти.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що росіяни налагодили електропостачання порту в Маріуполі і готуються вивозити з міста вкрадене зерно.

Раніше повідомлялося, що у Криму партизани розшукують рашиста, що запускав ракети по Вінниці. Зокрема, у Севастополі партизани попереджають росіян про розплату.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини теж продовжує зростати партизанський рух. Херсонським партизанам вдалося знищити ворожий склад боєприпасів.

В оперативному командуванні «Південь» заявили, що військове командування координує дії українських партизанів.