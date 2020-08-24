  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві проходить Марш захисників України

    • Розсилка
    На Марші майорять державні, червоно-чорні прапори, водночас відсутня партійна символіка. - У Києві проходить Марш захисників України
    На Марші майорять державні, червоно-чорні прапори, водночас відсутня партійна символіка.
    Фото Слави Груздєва

    Наразі зібралося вже понад тисячу людей

    Ветерани АТО/ООС, громадські активісти розпочинають у центрі Києва Марш Незалежності. 

    Люди починають ходу від парку Шевченка, поблизу червоного корпусу університету імені Тараса.Шевченка та в районі станції метро «Університет».

    Наразі зібралося вже понад тисячу людей. Вони в піднесеному настрої, багато хто з дітьми, з домашніми тваринами, є вбрані в козацький одяг.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    У Києві проходить Марш захисників України
    У Києві проходить Марш захисників України
    У Києві проходить Марш захисників України
    У Києві проходить Марш захисників України
    У Києві проходить Марш захисників України
    У Києві проходить Марш захисників України
    У Києві проходить Марш захисників України
    У Києві проходить Марш захисників України
    У Києві проходить Марш захисників України
    У Києві проходить Марш захисників України

    Майорять державні, червоно-чорні прапори, також є поодинокі державні прапори Білорусі. Водночас відсутня партійна символіка.

    Окремі колонни, або «коробки» формують, зокрема, військові капелани. Окремо у колонні йтимуть активісти під гаслом «#Free» - «здобудемо Волю - відновимо Право». Вони хочуть привернути увагу до Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь — фігурантів справи вбивства журналіста Павла Шеремета. Учасники цієї колонни вдягнуті у футболки з портретами фігурантів цієї справи.

    Поруч чергують поліція, поліція діалогу, медичні бригади.

    Раніше оргкомітет Маршу захисників заявив, що цьогоріч учасники ходи вимагатимуть від президента подати у Верховну Раду законопроєкт «Про захист державності від колабораціонізму та агентів ворожого впливу», визначивши його як невідкладний.

    «Будь-яка участь у вчиненні спільних із ворогом дій, спрямованих на завдання шкоди Україні, має розцінюватися як колабораціонізм. Тобто колаборант — це громадянин України, який пішов на співробітництво з окупантом, це людина, яка будь-яким чином сприяє ворогу — організаційно, інформаційно, медійно», — пояснив представник Руху ветеранів України Антона Колумбет.

    Київ військові День Незалежності активісти поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ