Зеленський заявив, що в Україні буде великий військовий парад



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У Києві проходить марш захисників України

Президент зазначив, що військова техніка має бути на Сході, а не на параді у Києві

Президент Володимир Зеленський заявив, що великий парад відбудеться тоді, коли Україна поверне всі свої території. Про це він сказав під час урочистої промови до Дня Незалежності.

Зеленський зазначив, що військова техніка має бути на Сході, а не на параді у Києві.

«Сьогодні всім ветеранам, добровольцям та волонтерам українці зможуть щиро подякувати та вклонитися під час їхньої ходи Хрещатиком. А наша військова техніка сьогодні на Сході. І я впевнений, що саме так і має бути. Бо танки, бронетранспортери, літаки – це не атракціон для киян і гостей столиці в країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках. Техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона зараз потрібна. І тільки так і має бути, якщо ми поважаємо власну армію», - сказав Зеленський.

Президент запевнив, що парад у нас обов'язково буде в майбутньому – «парад української перемоги, коли ми повернемо всіх наших людей і всі наші території, коли на нашій землі буде сталий мир».

«Ми зробимо великий парад усіх наших військ та техніки. Парад, після якого більше ні в кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні, посягнути на її свободу та незалежність», - заявив голова держави.

Як повідомлялося, у Києві сьогодні, 24 серпня, проходить Марш захисників України.

На ходу зібралися ветерани російсько-української війни, громадські активісти, родичі загиблих українських захисників. Раніше оргкомітет Маршу захисників заявив, що цьогоріч учасники ходи вимагатимуть від президента подати у Верховну Раду законопроєкт «Про захист державності від колабораціонізму та агентів ворожого впливу», визначивши його як невідкладний.

Як повідомлялося, на Софіївській площі відбувається офіційне святкування Дня Незалежності.

Головні хіти Незалежності. Українські суперзірки влаштували парад перед президентом.

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