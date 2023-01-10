Підозра «слузі» Камельчуку: НАБУ скерувало справу до суду

Слідство встановило, що народний обранець був зобов'язаний, але не вніс до декларації особисті відомості про квартиру на Печерську

Нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на понад $48,8 тис.

Справу проти чинного нардепа Юрія Камельчука, який не зазначив у декларації відомості про оренду квартири на Печерську вартістю понад 3,6 млн грн та інформацію про непогашений кредит на понад $48,8 тис, скеровано до суду. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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«10 січня 2023 року НАБУ та САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного народного депутата України у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).

Слідство встановило, що народний обранець був зобов'язаний, але не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про квартиру на Печерську (центральний район Києва), яку орендував. Крім того, нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на понад $48,8 тис. », – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що розслідування вказаних фактів розпочато на підставі обґрунтованого висновку НАЗК, ще у грудні 2022 року НАБУ і САП повідомили нардепу про підозру.

Нагадаємо, 27 грудня 2022 року антикорупційні органи повідомили про підозру у навмисному внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації народному депутату України. За даними ЗМІ, йдеться про «слугу народу» Юрія Камельчука.