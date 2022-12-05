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Постачання нафти з Росії: ембарго ЄС набуло чинності

Юрій Лящук
glavcom.ua
Постачання нафти з Росії: ембарго ЄС набуло чинності
Під санкції не потрапляють постачання трубопроводом «Дружба»
Фото: Depositphotos

Санкції передбачають заборону на європейське страхування танкерів для постачання нафти з РФ до третіх країн

З понеділка, 5 грудня, набуло чинності ембарго на морські постачання російської нафти до країн ЄС. Також починає діяти стеля цін на нафту з РФ, яку запровадили Європейський Союз, G7 та Австралія. Про це повідомляє офіційний журнал ЄС.

Стеля встановлена на рівні $60 за барель.

Ембарго на російську нафту було узгоджено до ЄС ще наприкінці травня. Виняток діє для Болгарії. Під санкції також не потрапляють постачання трубопроводом «Дружба».

Санкції передбачають також заборону на європейське страхування танкерів для постачання нафти з РФ до третіх країн. Очікується, що з 5 лютого 2023 року буде також заборонено закупівлю нафтопродуктів.

Обмеження передбачає, що компаніям країн, які домовилися про санкції, не можна надавати брокерські, шипінгові, страхові та інші послуги для морського перевезення російської нафти до третіх країн, якщо тільки ця нафта не продана за ціною, нижчою від стелі.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія представила країнам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Нагадаємо, в суботу, 3 грудня, Рада ЄС ухвалила рішення про запровадженням обмеження цін на російську морську сиру нафту. Ліміт встановлено на рівні $60 за барель.

Згодом Зеленський розкритикував ліміт цін на нафту РФ.

Відзначимо, країни G7 та Австралія приєдналися до рішення Європейського Союзу встановити ліміт цін на російську нафту на рівні $60 за барель.

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Теги: ціни росія санкції Європейський союз нафта ембарго

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