НАБУ викликало на допит ексгенпрокурорку Венедіктову – StateWatch
Венедіктову викликали на допит як свідка
Національне антикорупційне бюро викликало на допит колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову. Про це повідомив голова правління неурядової організації StateWatch Олександр Лємєнов.
«Колишню генпрокурорку викликали на допит в НАБУ, за даними моїх джерел. Поки без статусу підозрюваної, як свідка. Підстава поки невідома, але сам факт доволі цікавий», – написав він у Facebook.
Голова правління StateWatch припустив, що може йтися про незадекларований годинник люксового бренду Hublot, «хоча там і без цього кейсу є за що зачепитись».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відсторонив Венедіктову від посади своїм указом від 17 липня. Тоді Зеленський сказав, що «конкретні дії та будь-яка бездіяльність кожної посадової особи в секторі безпеки та в правоохоронних органах будуть оцінені».
У листопаді президент призначив ексгенпрокурорку Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії.
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