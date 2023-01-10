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НАБУ викликало на допит ексгенпрокурорку Венедіктову – StateWatch

Оксана Воронцова
glavcom.ua
НАБУ викликало на допит ексгенпрокурорку Венедіктову – StateWatch
Ірина Венедіктова звільнена з посади генпрокурорки указом від 17 липня
фото з відкритих джерел

Венедіктову викликали на допит як свідка

Національне антикорупційне бюро викликало на допит колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову. Про це повідомив голова правління неурядової організації StateWatch Олександр Лємєнов.

«Колишню генпрокурорку викликали на допит в НАБУ, за даними моїх джерел. Поки без статусу підозрюваної, як свідка. Підстава поки невідома, але сам факт доволі цікавий», – написав він у Facebook.

Голова правління StateWatch припустив, що може йтися про незадекларований годинник люксового бренду Hublot, «хоча там і без цього кейсу є за що зачепитись».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відсторонив Венедіктову від посади своїм указом від 17 липня. Тоді Зеленський сказав, що «конкретні дії та будь-яка бездіяльність кожної посадової особи в секторі безпеки та в правоохоронних органах будуть оцінені».

У листопаді президент призначив ексгенпрокурорку Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії

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Теги: Ірина Венедіктова НАБУ допит Офіс Генерального прокурора посол Швейцарія

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