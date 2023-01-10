НАБУ викликало на допит ексгенпрокурорку Венедіктову – StateWatch

Венедіктову викликали на допит як свідка

Національне антикорупційне бюро викликало на допит колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову. Про це повідомив голова правління неурядової організації StateWatch Олександр Лємєнов.

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«Колишню генпрокурорку викликали на допит в НАБУ, за даними моїх джерел. Поки без статусу підозрюваної, як свідка. Підстава поки невідома, але сам факт доволі цікавий», – написав він у Facebook.

Голова правління StateWatch припустив, що може йтися про незадекларований годинник люксового бренду Hublot, «хоча там і без цього кейсу є за що зачепитись».

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відсторонив Венедіктову від посади своїм указом від 17 липня. Тоді Зеленський сказав, що «конкретні дії та будь-яка бездіяльність кожної посадової особи в секторі безпеки та в правоохоронних органах будуть оцінені».

У листопаді президент призначив ексгенпрокурорку Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії.