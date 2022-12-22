Екснардеп Скуратовський отримав підозру: деталі від НАБУ

За даними слідства, у 2012 році майбутній народний обранець розпочав будівництво багатоквартирного житлового комплексу на околиці Києва

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру колишньому народному депутату від Радикальної партії Олега Ляшка Сергію Скуратовському. Посадовця підозрюють в організації схеми заволодіння правами вимоги по кредитам, що призвело до заподіяння понад 112 млн грн збитків приватному банку. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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За даними слідства, у 2012 році майбутній народний обранець (на той час – депутат Київської обласної ради), будучи фактичним власником низки компаній, розпочав будівництво багатоквартирного житлового комплексу на околиці Києва. Для цього він взяв кредит у понад 200 млн грн під заставу збудованого в майбутньому ЖК і земельних ділянок, де він розташовувався, а також низки особистих порук, зокрема й самого депутата.

Згодом НБУ визнав неплатоспроможним банк, який видавав кредит. Аби не віддавати борг та отримати можливість продати збудовані квартири, наприкінці 2018 року – середини 2019 року нардеп організував схему. Схема полягала в тому, що Скуратовський залучив на той момент начальника слідчого відділення Головного слідчого управління СБУ, посадовця АРМА і службових осіб ДП «СЕТАМ».

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СБУ порушувала справу, накладала арешт на вказані права вимоги по кредиту і передавала їх в управління АРМА. АРМА виставляла це на торги на майданчику ДП «СЕТАМ». В результаті підконтрольна Скуратовському компанія придбала права вимоги по кредитах на 128 млн грн лише за 16 млн грн. Після визнання переможця торгів працівник СБУ забезпечив скасування арешту на права вимоги, який сам же і ініціював.

Згодом нардеп забезпечив скасування усіх іпотек на нерухоме майно та договорів поруки, які забезпечували кредити прав вимоги, оскільки його підконтрольна компанія стала новим власником права вимоги.

Раніше повідомлялося, що Скуратовський облаштував мисливські угіддя на десятках тисяч гектарів лісу поблизу сила Пороскотень Бородянського району Київщини і не пускає туди місцевих мешканців. Також у 2019 році прокуратурою Київщини Скуратовському було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 та ч. 1 ст. 129 КК України.